Türk mutfağının en sevilen tatlısı: Fırın Sütlaç tarifi

Türk mutfağının köklü tatlılarından biri olan fırın sütlaç, özellikle Ramazan sofralarının ve davetlerin vazgeçilmezi olarak bilinir. Pirincin sütle buluşarak kıvam aldığı bu tatlı, fırında pişirilerek üzeri kızartıldığında eşsiz bir aroma kazanır. Hafif yapısıyla yemeklerden sonra gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1,5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

Yarım çay bardağı süt (nişastayı açmak için)

1 paket vanilin

Tarçın (isteğe bağlı, servis için)

Yapılışı