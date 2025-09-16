Türk mutfağının en sevilen tatlısı: Fırın Sütlaç tarifi

Türk mutfağının köklü tatlılarından biri olan fırın sütlaç, özellikle Ramazan sofralarının ve davetlerin vazgeçilmezi olarak bilinir. Pirincin sütle buluşarak kıvam aldığı bu tatlı, fırında pişirilerek üzeri kızartıldığında eşsiz bir aroma kazanır. Hafif yapısıyla yemeklerden sonra gönül rahatlığıyla tüketilebilir.
FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 çay bardağı pirinç
- 1,5 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- Yarım çay bardağı süt (nişastayı açmak için)
- 1 paket vanilin
- Tarçın (isteğe bağlı, servis için)
Yapılışı
- Pirinci yıkayın, 1,5 su bardağı su ile haşlayın. Suyunu çektiğinde sütü ekleyin.
- Kaynamaya başladıktan sonra şekeri ilave edin ve karıştırın.
- Ayrı bir kasede nişastayı yarım çay bardağı sütle açın, tencereye azar azar ekleyin.
- Karışımı kıvam alana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
- Ocaktan almadan önce vanilini ekleyin.
- Hazırladığınız sütlacı ısıya dayanıklı fırın kaplarına paylaştırın.
- Fırın tepsisine kapları yerleştirin, tepsiye yarısına kadar su doldurun.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
- Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra buzdolabında soğutun.
- Üzerine isteğe göre tarçın serpip servis edin.