Türk mutfağının enfes lezzeti: Lebeniye çorbası tarifi

Kökeni Gaziantep ve Hatay mutfağına dayanan Lebeniye çorbası, Türk mutfağının en zarif ve besleyici geleneksel çorbalarından biridir. Yoğurt, pirinç, nohut ve kıymanın uyumundan doğan bu lezzet, hem mideyi yormaz hem de tam bir protein deposudur. Üzerine gezdirilen naneli tereyağıyla damakta unutulmaz bir tat bırakır. İşte adım adım evde kolayca yapabileceğiniz, tam ölçülü Lebeniye çorbası tarifi...

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

Köftesi için:

200 gram kıyma

1 yemek kaşığı ince bulgur

Tuz, karabiber

Çorba için:

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı pirinç

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

5 su bardağı sıcak su veya et suyu

Tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

İsteğe göre kırmızı pul biber

Yapılışı: