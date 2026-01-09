Türk mutfağının geleneksel efsanesi: Paça çorbası tarifi

Paça çorbası, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü tarifler arasında yer alıyor. Lokanta mutfağıyla özdeşleşmiş olsa da evde de doğru adımlarla hazırlanabiliyor. Bu tarif, paçanın temizlenmesinden terbiyesine kadar klasik ve güvenilir yöntemi esas alıyor.
PAÇA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet dana paça
- 10–12 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 yemek kaşığı un
- 2 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
- (Terbiyesi için) 1 adet yumurta sarısı
- (Servis için) sirke, pul biber
Yapılışı
- Dana paçaları iyice temizleyin ve bol suyla yıkayın.
- Büyük bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin.
- Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpüğü alın.
- Kısık ateşte 3–4 saat paçalar iyice yumuşayana kadar kaynatın.
- Paçaları sudan çıkarın, etlerini kemiklerinden ayırıp ince ince doğrayın.
- Suyu süzerek tekrar tencereye alın.
- Ayrı bir kapta tereyağını eritin, unu ekleyip kısa süre kavurun.
- Paça suyunu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.
- Etleri tencereye ekleyin.
- Terbiye için yumurta sarısını bir kapta çırpın, çorbadan birkaç kaşık ekleyerek ılıtın.
- Terbiyeyi tencereye yavaşça ekleyin.
- Sarımsak, tuz ve karabiberi ilave edip birkaç dakika daha kaynatın.