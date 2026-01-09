Türk mutfağının geleneksel efsanesi: Paça çorbası tarifi

Paça çorbası, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü tarifler arasında yer alıyor. Lokanta mutfağıyla özdeşleşmiş olsa da evde de doğru adımlarla hazırlanabiliyor. Bu tarif, paçanın temizlenmesinden terbiyesine kadar klasik ve güvenilir yöntemi esas alıyor.

PAÇA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 adet dana paça

10–12 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

(Terbiyesi için) 1 adet yumurta sarısı

(Servis için) sirke, pul biber

Yapılışı