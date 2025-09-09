Türk mutfağının geleneksel lezzeti: Kabak tatlısı tarifi

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından kabak tatlısı, özellikle kış aylarında sofraların en çok tercih edilen tatlıları arasında yer alıyor. Balkabağının şekerle pişirilmesiyle hazırlanan bu geleneksel lezzet, hem pratik yapımı hem de hafifliğiyle öne çıkıyor. Üzerine serpiştirilen ceviz içi veya tahinle lezzeti ikiye katlanan kabak tatlısı, misafir sofralarının da vazgeçilmez ikramlarından biri. Peki, Türk mutfağının geleneksel lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte kabak tatlısı tarifi...

Malzemeler

1 kg bal kabağı (doğranmış)

2 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı su

Üzeri için:

ince çekilmiş ceviz ve isteğe göre tahin

Yapılışı

Doğranmış balkabaklarını geniş bir tencereye yerleştirin.

Üzerine şekeri serpin ve 1 çay bardağı su ekleyin. Kabakların şekerle sulanması için tencerenin kapağını kapatarak birkaç saat (tercihen 1 gece) bekletin.

Orta ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Şerbet kıvam alınca ocaktan alın.

Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerine ceviz içi serpin, arzuya göre tahin gezdirin.