Türk mutfağının kat kat lezzeti: Kayseri yağlaması tarifi

Mutfak literatüründe "Şebit Mantısı" veya doğrudan "Yağlama" olarak bilinen bu başyapıt, Kayseri mutfak disiplininin hamur ve et uyumundaki dehasını gösteren en önemli klasiktir. Onu sıradan lavaş üstü kıymalı yemeklerden ayıran en temel fark; harcın bol sulu, domatesli karakterinin şebit hamurunu kurutmadan yumuşatması ve yemeğin en az 10-12 kat üst üste dizilerek bir bütün halinde dilimlenmesidir. Gastronomi dünyasında "nem emilimi ve tekstür katmanlaması" ile analiz edilen bu reçete, doğru teknikle yapıldığında parmak ısırtan bir lezzet sunar.

KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ

Malzemeler

Şebit (Hamur) Katmanı İçin:

4 su bardağı un

1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1.5 - 2 su bardağı ılık su (kulak memesi kıvamı için)

Yağlama Harcı (Karakter Oluşumu) İçin:

500 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet büyük boy kuru soğan (incecik yemeklik doğranmış)

3 adet yeşil biber (ince kıyılmış)

1 adet kapya biber (ince kıyılmış)

3 adet olgun domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı sıcak su (harcın sulu kalması şarttır)

Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon

Servis İçin:

1 kase sarımsaklı süzme yoğurt

Yapılışı