Türk mutfağının kat kat lezzeti: Kayseri yağlaması tarifi

Mutfak literatüründe "Şebit Mantısı" veya doğrudan "Yağlama" olarak bilinen bu başyapıt, Kayseri mutfak disiplininin hamur ve et uyumundaki dehasını gösteren en önemli klasiktir. Onu sıradan lavaş üstü kıymalı yemeklerden ayıran en temel fark; harcın bol sulu, domatesli karakterinin şebit hamurunu kurutmadan yumuşatması ve yemeğin en az 10-12 kat üst üste dizilerek bir bütün halinde dilimlenmesidir. Gastronomi dünyasında "nem emilimi ve tekstür katmanlaması" ile analiz edilen bu reçete, doğru teknikle yapıldığında parmak ısırtan bir lezzet sunar.
KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ
Malzemeler
Şebit (Hamur) Katmanı İçin:
- 4 su bardağı un
- 1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1.5 - 2 su bardağı ılık su (kulak memesi kıvamı için)
Yağlama Harcı (Karakter Oluşumu) İçin:
- 500 gram orta yağlı dana kıyma
- 2 adet büyük boy kuru soğan (incecik yemeklik doğranmış)
- 3 adet yeşil biber (ince kıyılmış)
- 1 adet kapya biber (ince kıyılmış)
- 3 adet olgun domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1.5 su bardağı sıcak su (harcın sulu kalması şarttır)
- Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon
Servis İçin:
- 1 kase sarımsaklı süzme yoğurt
Yapılışı
- Unu geniş bir kaba eleyin. Ortasını havuz gibi açıp ılık su, maya, şeker ve tuzu ekleyin. Ele yapışmayan, yumuşak ve pürüzsüz bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp sıcak bir ortamda iki katına çıkana kadar yaklaşık 40-45 dakika mayalanmaya bırakın.
- Geniş bir tavada kıymayı ekleyip kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Tereyağını ve sıvı yağı ekleyin. Doğranmış soğanları ve biberleri ilave edip sebzeler tamamen yumuşayana kadar soteleyin.
- Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun. Ardından rendelenmiş domatesleri, tuzu ve baharatları ekleyin. Domatesler hafifçe pişince 1.5 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Harcı kısık ateşte 5-6 dakika tıkırdatın. Harcın sulu, sos kıvamında kalması hamurların ıslanması için teknik bir zorunluluktur.
- Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp üzerini örtün. Her bezeyi unlanmış tezgahta, servis tabağı büyüklüğünde incecik açın. Yağsız teflon veya döküm tavada, arkalı önlü hafif benekler oluşana kadar yüksek ateşte pişirin. Pişen şebitleri kurumaması için bir bez arasında biriktirin.
- Geniş bir servis tabağının tabanına ilk şebiti serin. Üzerine hazırladığınız sıcak, sulu kıymalı harçtan 2-3 kaşık döküp her yerine yayın. Üzerine ikinci şebiti kapatın ve aynı işlemi harç ve hamur bitene kadar (ideal olarak 10-12 kat) tekrarlayın.
- Hazırlanan kuleyi bıçakla artı şeklinde dörde dilimleyin. Tam ortasına bolca sarımsaklı yoğurt dökerek bekletmeden sıcak servis yapın.