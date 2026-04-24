Türk mutfağının kıvrımlı fırın sanatı: Kol böreği tarifi

Mutfak literatüründe "ustalık nişanı" olarak tanımlanan Kol Böreği, ismini hamurun kol uzunluğunda rulo yapılıp tepsiye dizilmesinden alır. Onu sıradan tepsi böreklerinden ayıran en temel fark, yufkasının elastikiyeti ve pişme esnasında kat kat ayrılan o meşhur çıtırtısıdır.

KOL BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

5 su bardağı un (elenmiş)

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke (çıtırlığı artırmak için)

Yağlamak İçin:

150 gram tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

İç Harcı İçin:

500 gram az yağlı dana kıyma

3 adet büyük boy kuru soğan (küçük yemeklik doğranmış)

1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı yenibahar (geleneksel dokunuş)

Opsiyonel: Çam fıstığı ve kuş üzümü (Sarıyer ekolü için)

Yapılışı