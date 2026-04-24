Türk mutfağının kıvrımlı fırın sanatı: Kol böreği tarifi

Mutfak literatüründe "ustalık nişanı" olarak tanımlanan Kol Böreği, ismini hamurun kol uzunluğunda rulo yapılıp tepsiye dizilmesinden alır. Onu sıradan tepsi böreklerinden ayıran en temel fark, yufkasının elastikiyeti ve pişme esnasında kat kat ayrılan o meşhur çıtırtısıdır.
KOL BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 5 su bardağı un (elenmiş)
- 2 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı sirke (çıtırlığı artırmak için)
Yağlamak İçin:
- 150 gram tereyağı (eritilmiş)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
İç Harcı İçin:
- 500 gram az yağlı dana kıyma
- 3 adet büyük boy kuru soğan (küçük yemeklik doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı yenibahar (geleneksel dokunuş)
- Opsiyonel: Çam fıstığı ve kuş üzümü (Sarıyer ekolü için)
Yapılışı
- Hamur Disiplini: Un, su, tuz ve sirkeyi bir kapta toparlayın. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak (kulak memesi kıvamında) bir hamur yoğurun. Hamuru 10-12 bezeye ayırın ve üzerini kapatarak en az 30-40 dakika dinlendirin.
- Harcın Kimyası: Kıymayı tencereye alıp suyunu çekene kadar kavurun. Ardından soğanları ekleyin. Soğanlar tamamen yumuşayıp kıymayla özleşene kadar pişirmeye devam edin. Baharatları ekleyip soğumaya bırakın.
- Yağlama ve Açma: Dinlenen bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın ve her birinin arasını tereyağı-sıvı yağ karışımıyla bolca yağlayarak üst üste dizin. Bu şekilde 20 dakika daha bekletin.
- Esnetme Sanatı: Yağlanmış hamuru tezgaha alın. Kenarlarından nazikçe çekerek, yufka şeffaflaşana kadar büyütün. (Hamur yağlı ve dinlenmiş olduğu için kolayca açılacaktır).
- Rulo Yapma: Açılan incecik hamurun bir kenarına kıymalı harcı boylu boyunca yerleştirin. Hamuru çok sıkıştırmadan rulo şeklinde sarın.
- Tepsi Dizilimi: Hazırladığınız ruloyu yağlanmış tepsinin ortasından başlayarak kendi etrafında dolayın (veya düz şeritler halinde dizin). Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayıp ucuna ekleyerek devam edin.
- Pişirme: Kalan yağı böreğin üzerine sürün. 190°C derece önceden ısıtılmış fırında, üzeri ve altı altın sarısı bir çıtırtıya ulaşana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.