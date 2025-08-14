Türk mutfağının klasik ve pratik lezzeti: Kıymalı patates oturtma tarifi

Türk mutfağının en sevilen fırın yemeklerinden biri olan kıymalı patates oturtma, hem lezzeti hem de kolay hazırlanışıyla öne çıkıyor. Yumuşacık pişmiş patatesler, nefis kıymalı harçla buluşuyor ve fırında kızararak sofralarınıza mis gibi kokular yayıyor.
KIYMALI PATATES OTURTMA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy patates
- 300 gr dana kıyma
- 1 adet soğan (doğranmış)
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 1 adet yeşil biber (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz (damak tadına göre)
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Patatesleri Hazırlayın: Patatesleri soyup halka halka doğrayın. Hafif tuzlayıp bir kenara alın.
- Kıymalı Harcı Pişirin: Tavaya sıvı yağı alın, doğranmış soğanı kavurun. Üzerine kıymayı ekleyip rengi dönene kadar kavurun. Ardından biber, domates ve salçayı ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.
- Tepsiye Dizme: Fırın tepsisine patates dilimlerini tek sıra halinde dizin. Üzerine kıymalı harçtan bir kat serin. Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrar edin.
- Pişirme: Üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında patatesler yumuşayana ve üzeri kızarana kadar (yaklaşık 40-45 dakika) pişirin.