Türk mutfağının klasik ve pratik lezzeti: Kıymalı patates oturtma tarifi

Türk mutfağının en sevilen fırın yemeklerinden biri olan kıymalı patates oturtma, hem lezzeti hem de kolay hazırlanışıyla öne çıkıyor. Yumuşacık pişmiş patatesler, nefis kıymalı harçla buluşuyor ve fırında kızararak sofralarınıza mis gibi kokular yayıyor.

KIYMALI PATATES OTURTMA TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patates

300 gr dana kıyma

1 adet soğan (doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz (damak tadına göre)

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı