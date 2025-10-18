Türk mutfağının klasikleşmiş lezzeti: İmam bayıldı tarifi

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan imam bayıldı, Osmanlı döneminden bu yana sofralarda yerini koruyan zeytinyağlı bir şaheserdir. Patlıcanın, zeytinyağı ve soğanın eşsiz uyumuyla ortaya çıkan bu tarif, hem besleyici hem de doyurucu bir seçenektir. Soğuk servis edilen imam bayıldı, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir lezzet sunar. İşte, orijinal tarifiyle imam bayıldı nasıl yapılır sorusunun cevabı!

İMAM BAYILDI TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patlıcan

3 adet büyük boy soğan

3 diş sarımsak

2 adet domates

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tutam maydanoz (servis için)

Yapılışı