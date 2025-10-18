Türk mutfağının klasikleşmiş lezzeti: İmam bayıldı tarifi

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan imam bayıldı, Osmanlı döneminden bu yana sofralarda yerini koruyan zeytinyağlı bir şaheserdir. Patlıcanın, zeytinyağı ve soğanın eşsiz uyumuyla ortaya çıkan bu tarif, hem besleyici hem de doyurucu bir seçenektir. Soğuk servis edilen imam bayıldı, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir lezzet sunar. İşte, orijinal tarifiyle imam bayıldı nasıl yapılır sorusunun cevabı!
İMAM BAYILDI TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy patlıcan
- 3 adet büyük boy soğan
- 3 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tutam maydanoz (servis için)
Yapılışı
- Patlıcanları Hazırlayın: Patlıcanların kabuklarını alacalı şekilde soyun ve ortasını uzunlamasına kesin. Acısının çıkması için 10 dakika tuzlu suda bekletin, ardından kurulayın.
- İç Harcı Hazırlayın: Geniş bir tavada zeytinyağının yarısını ısıtın. İnce doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından doğranmış domatesleri, tuzu, şekeri ve karabiberi ekleyin. Karışımı 5-10 dakika pişirin.
- Patlıcanları Kızartın: Ayrı bir tavada kalan zeytinyağı ile patlıcanları hafifçe kızartın. Fazla yağını almak için havlu kağıt üzerine çıkarın.
- Birleştirme ve Pişirme: Fırın kabına patlıcanları dizin. Hazırladığınız soğanlı harcı patlıcanların içine doldurun. Üzerine yarım çay bardağı suyu gezdirin.
- Fırınlama: Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
- Servis: Soğuduktan sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.