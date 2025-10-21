Türk mutfağının vazgeçilmezi: Domates çorbası tarifi

Türk mutfağında hemen her evde pişen domates çorbası, sade ama karakterli tadıyla herkesin gönlünü kazanır. Özellikle kaşar peyniriyle servis edildiğinde eşsiz bir lezzet sunar. İster taze domatesle, ister kışın domates püresiyle yapılsın, bu çorba sofralara hem sıcaklık hem nostalji taşır. İşte klasik Türk usulü domates çorbasının püf noktalarıyla tam ölçülü tarifi...
DOMATES ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 4 adet olgun domates (ya da 2 su bardağı domates püresi)
- 4 su bardağı sıcak su (veya et suyu)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Karabiber (isteğe göre)
- 1 su bardağı süt (isteğe bağlı, daha kremsi bir kıvam için)
- Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı:
- Yağı ısıtın: Tencereye tereyağını ve zeytinyağını alın, eriyince unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Domatesleri ekleyin: Rendelediğiniz ya da püre haline getirdiğiniz domatesleri tencereye ekleyin, 3-4 dakika karıştırarak pişirin.
- Suyu ekleyin: Üzerine sıcak suyu yavaş yavaş ilave edin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın.
- Baharatları ayarlayın: Tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kaynatın.
- İsteğe bağlı süt: Daha yumuşak bir kıvam için son aşamada süt ekleyip 2-3 dakika daha kaynatabilirsiniz.
- Servis zamanı: Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Kaselere alın, üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip sıcak servis edin.