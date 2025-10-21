Türk mutfağının vazgeçilmezi: Domates çorbası tarifi

Türk mutfağında hemen her evde pişen domates çorbası, sade ama karakterli tadıyla herkesin gönlünü kazanır. Özellikle kaşar peyniriyle servis edildiğinde eşsiz bir lezzet sunar. İster taze domatesle, ister kışın domates püresiyle yapılsın, bu çorba sofralara hem sıcaklık hem nostalji taşır. İşte klasik Türk usulü domates çorbasının püf noktalarıyla tam ölçülü tarifi...

DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

4 adet olgun domates (ya da 2 su bardağı domates püresi)

4 su bardağı sıcak su (veya et suyu)

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber (isteğe göre)

1 su bardağı süt (isteğe bağlı, daha kremsi bir kıvam için)

Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı: