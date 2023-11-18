Türkiye'nin simit haritası: Her bölgenin kendine özgü lezzeti

Yayınlanma: 18.11.2023 - 16:32

Güncelleme: 18.11.2023 - 16:32

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan simit, ülkemizin dört bir yanında farklı tatlarla buluşuyor. İşte Türkiye'nin simit haritası, her bölgenin kendine özgü simit lezzetini ortaya koyuyor.

Geleneksel simitin başkenti İstanbul

İstanbul, Türkiye'nin simit denildiğinde akla gelen ilk şehir. Geleneksel simitin en iyi örnekleri, sokak simitçilerinden ve simit fırınlarından şehrin her köşesinde bulunabilir. İnce bir kabuk ve gevrek iç yapısıyla İstanbul simidi, susam veya çörekotu ile süslenir.

Giresun simidi

Giresun simidi, diğer simitlerden farklı bir lezzet deneyimi sunan, susamsız ve tuzsuz yapısıyla öne çıkan bir lezzettir. Özellikle ekşi maya kullanılarak hazırlanan hamur, simit formuna büründükten sonra kaynar suda haşlanır ve üzüm pekmezi içerisinde bekletilerek odun ateşindeki taş fırında pişirilir.

Bu özel simidin mayası ekşi özelliği taşır, bu da sindirime dost ve kilo kontrolüne katkı sağlayan bir özelliktir. Doğal ve katkısız yapısıyla bilinen Giresun simidi, yaklaşık 500 yıldır yörede ustalıkla hazırlanmaktadır. Sadece ekşi maya, un, su ve tuz kullanılarak yapılan hamur, özenle şekillendirildikten sonra taş fırında odun ateşinde pişirilir.

Giresun simidi, diğer simit türlerinden ayrılarak susamsız bir yapıya sahiptir, ancak bu özellik onun eşsiz lezzetini etkilemez.

Beypazarı simidi

Beypazarı simidi, Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı'nda eşsiz bir lezzet olarak öne çıkıyor. Beypazarılılar için vazgeçilmez bir yiyecek olan bu simit, diğer şehirlerdeki benzerlerinden farklı bir tat deneyimi sunar. İzmir'de gevrek, Ankara'da Kızılay simidi veya sokak simidi olarak anılan simide Beypazarı simidi, özel tarifi ve kullanılan doğal malzemelerle öne çıkar.

Beypazarı simidinin içerisinde kullanılan doğal maya, ekmeğin ve simidin lezzetini zenginleştirir, besin değerini artırır ve sindirimi kolaylaştırır. Doğal maya kullanımı, aynı zamanda simidin raf ömrünü uzatır. Hamur, bir gece önceden hazırlanır ve sadece su, maya, tuz ve un içerir. Yumurta kullanılmaz, bu da Beypazarı simidini hafif ve sağlıklı kılar.

Beypazarı simidi, susamsız olup hamurun sert yapısı ve özel hazırlık yöntemleri ile tanınır. Hamur, halka şeklinde form verilir ve pekmez su karışımı içinde haşlanarak fırına gönderilir. Su kaynadığında simitler haşlanır, ardından fırında sadece suyunu atması ve hafif bir kızarıklık alana kadar pişirilir.

Beypazarı simidi, oval, yuvarlak veya uzun şekillerde hazırlanabilir. Bu eşsiz lezzet, geleneksel yöntemlerle yapılan özel bir simit deneyimi sunar, Beypazarı'nın doğal ve tarihi atmosferini sofralara taşır.

Antakya simidi

Antakya simidi, atıştırmalıklar arasında benzersiz bir konuma sahiptir. Antakya'nın sıcak atmosferinde birçok fırında üretilen bu simit, hem lezzeti hem de kendine özgü şekliyle diğerlerinden ayrılır. Özellikle sıcak servis edilmesiyle öne çıkan Antakya simidi, tuzsuz yapısıyla dikkat çeker.

Antakya simidi, tuz yerine kimyonlu tuz karışımı ile servis edilir. Simidi çay veya ayran eşliğinde tüketenler, küçük bir poşette sunulan bu karışıma simidi batırarak özgün lezzeti yakalarlar. Hamurun hazırlanışından şekline kadar her aşamada diğer simitlerden ayrılan Antakya simidi, maya kullanımını minimumda tutarak özel bir dokuya sahiptir.

Antakya simidi, bölgesel lezzetleri keşfetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunar. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu simit, Antakya'nın zengin mutfak kültürünü sofralara taşır ve taze sıcaklığıyla her ısırıkta farklı bir lezzet sunar.

İzmir gevreği

Türkiye'nin farklı bölgelerinde simit olarak bilinen, ancak İzmir'de "gevrek" olarak adlandırılan bol susamlı halka şeklindeki lezzet, İzmirliler için özel bir tat simgesi haline gelmiştir. İstanbul simidinden ayrılan İzmir gevrekleri, pekmezleme işlemi adı verilen özel bir hazırlık sürecinden kaynaklanan belirgin farklılıklarla ön plana çıkar.

İstanbul simidinin pekmezleme işlemi, ön pişirme olmadan soğuk olarak gerçekleştirilir. Ancak İzmir gevreklerinde, hamura halka şekli verildikten sonra kaynayan pekmez dolu kazanlarda bir ön pişirme işlemi yapılır ve ardından susama bulanarak fırına verilir. Yani, İzmir Gevrekleri, önce pekmezde ardından fırında olmak üzere iki aşamada pişirilir. Bu benzersiz hazırlık süreci, hem lezzet hem de görünüm açısından iki ürün arasında belirgin farklar yaratır.

İzmir'de bu lezzetin tadına varmak isteyenler, simitçi fırınlarından veya özel sokak tezgahlarından bu eşsiz gevrekleri deneyebilirler. İzmir Gevrekleri, özgün hazırlık süreçleri ve lezzet profilleri ile İzmir'e özgü bir tat deneyimi sunar. İzmir'e özgü bu lezzetin tadına bakmadan geçmemek gerekir.