Ukrayna mutfağının bereket simgesi: Paska

Mutfak literatüründe "bayramların en asil ekmeği" olarak tanımlanan Paska, Doğu Ortodoks ve Katolik kültürlerinin ortak mirasıdır. Onu sıradan tatlı çöreklerden ayıran en temel fark, hamurunun aşırı derecede kabarık, nemli ve sarı bir iç dokuya (bol yumurta sarısı sayesinde) sahip olmasıdır
PASKA TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg yüksek proteinli ekmeklik un (elenmiş)
- 2 su bardağı ılık süt
- 50 gram yaş maya (veya 2 paket kuru maya)
- 5 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 200 gram tuzsuz tereyağı (eritilmiş ve ılıtılmış)
- 1.5 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı sarı üzüm (ılık suda bekletilip kurulanmış)
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal veya limon kabuğu
Yapılışı
- Ön Maya (Levain): Ilık sütün içine mayayı ve 1 yemek kaşığı şekeri ekleyip karıştırın. Üzerine 1 su bardağı un ekleyip pürüzsüz hale getirin ve köpürerek aktifleşmesi için 20 dakika bekletin.
- Ana Hamur: Ayrı bir kapta yumurtaları ve kalan şekeri rengi açılana kadar çırpın. Aktifleşen maya karışımını, erimiş tereyağını, vanilyayı, tuzu ve narenciye kabuklarını ekleyin.
- Yoğurma: Unu azar azar ekleyerek yumuşak, hafif ele yapışan ama parlak bir hamur yoğurun. En son üzümleri ekleyip hamura yedirin. Hamuru en az 15 dakika boyunca, gluten yapısı tamamen gelişene kadar yoğurmak bu tarifin "süngerimsi" dokusu için kritiktir.
- İlk Mayalanma: Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve hava almayan, ılık bir yerde hacmi iki katına çıkana kadar (yaklaşık 1.5 - 2 saat) dinlendirin.
- Şekillendirme: Mayalanan hamurdan bir parça ayırın (süsleme için). Kalan hamuru yüksek kenarlı, yağlanmış kalıplara (silindir formunda olması gelenekseldir) yarıya kadar dolacak şekilde paylaştırın.
- Sanatsal Dokunuş: Ayırdığınız hamurla ince şeritler yapıp hamurun üzerine örgü, haç veya çiçek figürleri oluşturun.
- İkinci Mayalanma: Kalıptaki hamurların kalıbın tepesine kadar kabarması için 45 dakika daha bekleyin. Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürün.
- Pişirme: 170 derece önceden ısıtılmış fırında, üzeri nar gibi kızarana ve içi tamamen pişene kadar yaklaşık 40-50 dakika pişirin.