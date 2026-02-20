Un yok, şeker yok, vicdan azabı yok: Sadece 3 malzemeyle glutensiz fit brownie tarifi

Tatlı yemek isteyip de "içinde un ve şeker olmasın" diyenler için imkansız gibi görünen o tarif... İçinde ne buğday unu var ne de rafine şeker bulunan bu tarifi sadece üç ana malzemeyle hazırlamak mümkün...

MALZEMELER

3 adet iyice olgunlaşmış ve kararmış muz

1 su bardağı şekersiz, %100 fıstık ezmesi

3 tepeleme yemek kaşığı şekersiz ham kakao

İsteğe Bağlı Ekstralar

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 avuç iri kıyım ceviz içi veya fındık

Üzeri için 2 yemek kaşığı şekersiz bitter damla çikolata

ADIM ADIM TARİF

İyice olgunlaşmış, kabukları lekelenmiş muzları derin bir karıştırma kabına alın. Bir çatal yardımıyla püre haline gelene kadar (hiç iri parça kalmamasına özen göstererek) ezin.

Ezilmiş muzların üzerine şekersiz fıstık ezmesini ekleyin ve iki malzeme tamamen bütünleşene kadar bir spatula ile iyice karıştırın.

Karışıma kakaoyu (ve kullanacaksanız kabartma tozunu) eleyerek ilave edin. Kakaonun havaya uçuşmaması için yavaş hareketlerle, hamur homojen ve koyu kahverengi bir renk alana dek yedirin.

İçine eklemek istediğiniz ceviz veya fındık kırıklarını bu aşamada hamura katıp son bir kez karıştırın.

Pişirme kağıdı serdiğiniz küçük kare veya dikdörtgen bir borcama (yaklaşık 20x20 cm) hamuru dökün ve üzerini spatula ile düzeltin. İsterseniz en üste şekersiz bitter damla çikolatalar serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında sadece 20-25 dakika pişirin. (İçi hafif ıslak kalmalı, çok pişirirseniz kurur).

Fırından çıkardığınızda brownie çok yumuşak olacaktır. Dilimlemeden önce tamamen oda sıcaklığına gelmesini, ardından da buzdolabında en az 1 saat dinlenip kendini çekmesini bekleyin.