Unsuz ve rafine şekersiz! Fit kek tarifi

Bu reçete, un içermediği için gluten hassasiyeti olanlar ve sporcu beslenmesini destekleyenler için mükemmel bir alternatiftir. Bu tarifi sıradan keklerden ayıran en temel fark; kabarma gövdesini kabartma tozu veya un gluteni yerine, yumurta beyazlarının mikserle kar haline getirilip harca hacim kazandırmasından almasıdır. Doğru bir nem ve fırın yönetimiyle pişirildiğinde içi adeta bir ıslak kek veya brownie gibi nemli ve gövdeli kalır.
UNSUZ KEK TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı çiğ badem (blenderda un kıvamına getirilmiş badem tozu)
- 100 gram bitter çikolata (en az %70 kakao oranına sahip, eritilmiş)
- 3 yemek kaşığı kaliteli kakao
- 4 adet yumurta (oda sıcaklığında, sarıları ve beyazları titizlikle ayrılmış)
- Yarım su bardağı bal veya agave şurubu (tatlandırmak için)
- 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı veya eritilmiş tereyağı
- 1 paket vanilya
- Bir çimdik tuz (yumurta beyazlarını kabartmak için)
Yapılışı
- Çiğ bademleri mutfak robotuna alın ve un kıvamına gelene kadar yüksek devirde çekin. Bitter çikolatayı Hindistan cevizi yağı (veya tereyağı) ile birlikte benmari usulü (altında su kaynayan bir kabın üzerinde, suya değdirmeden) eritip ılımaya bırakın.
- Derin ve tamamen kuru bir kaseye ayırdığınız 4 yumurta beyazını ve bir çimdik tuzu ekleyin. Mikserin en yüksek devrinde, kaseyi ters çevirdiğinizde akmayacak kadar katı bir "kar" veya "mereng" kıvamı alana kadar 4-5 dakika boyunca çırpın.
- Ayrı bir geniş karıştırma kabında 4 yumurta sarısını ve balı (veya agave şurubunu) mikserle rengi hafifçe açılana kadar 2-3 dakika çırpın. İçine ılıyan eritilmiş çikolata karışımını ve vanilyayı ekleyip düşük devirde homojen olana kadar karıştırın.
- Çikolatalı yumurta sarısı karışımının içine çektiğiniz badem ununu ve kakaoyu eleyerek ilave edin. Spatula yardımıyla tüm malzemeyi birbirine yedirin. Bu aşamada harç oldukça koyu ve katı bir kıvam alacaktır, endişelenmeyin.
- Hazırladığınız katı çikolata harcının içine kabarttığınız yumurta beyazlarını üç aşamada ekleyin. Her aşamada spatulayı tencerenin altından alıp üste doğru dairesel hareketlerle (katlama disipliniyle - folding) nazikçe karıştırın. Amaç, yumurta beyazlarının içindeki havayı söndürmeden harcı ipeksi bir kek kıvamına getirmektir.
- Tabana yapışmayı önlemek için fırın kağıdı serilmiş 20 cm'lik kelepçeli bir kalıba veya borcama harcı dökün. Önceden ısıtılmış 175°C fırında (alt-üst fan sız ayar), yaklaşık 25-30 dakika kontrollü olarak pişirin. Kekin içinin ıslak kalması için kürdan testi yaptığınızda kürdanın tamamen kuru değil, hafif nemli ve çikolatalı çıkması gerekir.