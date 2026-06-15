Unsuz ve rafine şekersiz! Fit kek tarifi

Bu reçete, un içermediği için gluten hassasiyeti olanlar ve sporcu beslenmesini destekleyenler için mükemmel bir alternatiftir. Bu tarifi sıradan keklerden ayıran en temel fark; kabarma gövdesini kabartma tozu veya un gluteni yerine, yumurta beyazlarının mikserle kar haline getirilip harca hacim kazandırmasından almasıdır. Doğru bir nem ve fırın yönetimiyle pişirildiğinde içi adeta bir ıslak kek veya brownie gibi nemli ve gövdeli kalır.

UNSUZ KEK TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı çiğ badem (blenderda un kıvamına getirilmiş badem tozu)

100 gram bitter çikolata (en az %70 kakao oranına sahip, eritilmiş)

3 yemek kaşığı kaliteli kakao

4 adet yumurta (oda sıcaklığında, sarıları ve beyazları titizlikle ayrılmış)

Yarım su bardağı bal veya agave şurubu (tatlandırmak için)

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı veya eritilmiş tereyağı

1 paket vanilya

Bir çimdik tuz (yumurta beyazlarını kabartmak için)

Yapılışı