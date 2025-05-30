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Unutulmuş efsane lezzet: Tatar böreği tarifi

Unutulmuş efsane lezzet: Tatar böreği tarifi

30.05.2025 14:41:00
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Haber Merkezi
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Unutulmuş efsane lezzet: Tatar böreği tarifi

Eskişehir ve çevresindeki Kırım Tatar göçmenlerinden günümüze kalan, hem mantıyı andıran hem de kendine has tarzı olan bir yemek: Tatar Böreği.

Mantı sanırsınız ama değil, börek dersiniz ama o da tam karşılamaz. Tatar Böreği, Eskişehir ve Afyon gibi bölgelerde yaşayan Kırım Tatarlarının geleneksel yemeklerinden biridir.

TATAR BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yeteri kadar su

İç harcı için:

  • 250 gr kıyma
  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)
  • Tuz, karabiber

Sos için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber
  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

  1. Unu geniş bir kaba alın, ortasına yumurtayı ve tuzu koyun.
  2. Azar azar su ekleyerek yoğurun.
  3. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin, üzerini örtüp 15 dakika dinlendirin.
  4. Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
  5. Küçük toplar haline getirmeye gerek yok, içe az miktarda yerleştirilecek.
  6. Hamuru ikiye bölün. Her parçayı ince bir şekilde açın.
  7. Minik kareler halinde kesin. Her karenin ortasına biraz kıymalı harç koyun ve üçgen veya dikdörtgen şekilde kapatın.
  8. Kenarlarını bastırarak iyice kapatın.
  9. Geniş bir tencerede tuzlu su kaynatın.
  10. Hazırladığınız börekleri içine atın.
  11. Yaklaşık 6–7 dakika haşlayın. Yumuşayıp su yüzüne çıkınca süzgeçle alın.
  12. Küçük bir tavada tereyağını eritin, salça ve sarımsağı kavurun.
  13. Baharatları ve sıcak suyu ekleyin, kısık ateşte 5 dakika pişirin.
  14. Haşlanan böreklerin üzerine gezdirin.
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