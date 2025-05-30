Unutulmuş efsane lezzet: Tatar böreği tarifi

Mantı sanırsınız ama değil, börek dersiniz ama o da tam karşılamaz. Tatar Böreği, Eskişehir ve Afyon gibi bölgelerde yaşayan Kırım Tatarlarının geleneksel yemeklerinden biridir.
TATAR BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 2,5 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- Yeteri kadar su
İç harcı için:
- 250 gr kıyma
- 1 küçük soğan (rendelenmiş)
- Tuz, karabiber
Sos için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
- Unu geniş bir kaba alın, ortasına yumurtayı ve tuzu koyun.
- Azar azar su ekleyerek yoğurun.
- Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin, üzerini örtüp 15 dakika dinlendirin.
- Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
- Küçük toplar haline getirmeye gerek yok, içe az miktarda yerleştirilecek.
- Hamuru ikiye bölün. Her parçayı ince bir şekilde açın.
- Minik kareler halinde kesin. Her karenin ortasına biraz kıymalı harç koyun ve üçgen veya dikdörtgen şekilde kapatın.
- Kenarlarını bastırarak iyice kapatın.
- Geniş bir tencerede tuzlu su kaynatın.
- Hazırladığınız börekleri içine atın.
- Yaklaşık 6–7 dakika haşlayın. Yumuşayıp su yüzüne çıkınca süzgeçle alın.
- Küçük bir tavada tereyağını eritin, salça ve sarımsağı kavurun.
- Baharatları ve sıcak suyu ekleyin, kısık ateşte 5 dakika pişirin.
- Haşlanan böreklerin üzerine gezdirin.