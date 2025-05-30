Unutulmuş efsane lezzet: Tatar böreği tarifi

Mantı sanırsınız ama değil, börek dersiniz ama o da tam karşılamaz. Tatar Böreği, Eskişehir ve Afyon gibi bölgelerde yaşayan Kırım Tatarlarının geleneksel yemeklerinden biridir.

TATAR BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2,5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yeteri kadar su

İç harcı için:

250 gr kıyma

1 küçük soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı: