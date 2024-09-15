Ustasından balık çorbası tarifi

Yayınlanma: 15.09.2024 - 16:58

Güncelleme: 15.09.2024 - 16:58

Balık çorbası, deniz ürünlerinin taze ve hafif lezzetlerini sevenler için ideal bir seçenektir. Özellikle soğuk günlerde, sıcak bir tabak balık çorbası hem mideyi ısıtır hem de besleyici bir öğün sunar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, yoğun ve doyurucu bir balık çorbası tarifi...

Malzemeler

500 gram taze balık filetosu (levrek, çupra, kalkan gibi)

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet havuç

1 adet patates

1 adet kereviz sapı

1 adet limon suyu

1 çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

4 su bardağı balık suyu veya sebze suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 avuç taze maydanoz veya dereotu (süsleme için)

Yapılışı

Malzemeleri hazırlayın: Soğanı ince ince doğrayın, sarımsakları ezin. Havuç, patates ve kereviz sapını küp küp doğrayın. Balık filetosunu küçük parçalara kesin.

Sebzeleri kavurun: Bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Soğan ve sarımsağı ekleyip, soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından havuç, patates ve kereviz sapını ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Suyu ekleyin: Tencereye balık suyu veya sebze suyunu ekleyin. Karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Balığı ekleyin: Balık parçalarını tencereye ekleyin. Eğer kullanıyorsanız, beyaz şarabı da ekleyin. Çorbanın tuzunu, karabiberini, kekik ve pul biberini ayarlayın. Balıklar pişene kadar yaklaşık 5-7 dakika daha kaynatın.

Son dokunuş: Limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Çorbayı ocaktan alın ve taze maydanoz veya dereotu ile süsleyin.

Servis: Balık çorbasını sıcak olarak servis edin. Yanında taze ekmekle sunabilirsiniz.