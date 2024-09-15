Her yemeğe eşlikçi acı biber turşusu tarifi

Acı biber turşusu, sofralarda vazgeçilmez bir lezzet olarak yerini alır. Her yemeğe eşlik edebilecek, hem pratik hem de iştah açıcı olan bu tarif, özellikle acı severlerin favorisi olur.

Her yemeğe eşlikçi acı biber turşusu tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 15:55

İster et yemeklerinin yanında, ister mezelerin yanında servis edilebilen bu turşu, yapımı kolay ve lezzeti mükemmel bir alternatiftir.

Malzemeler

  • 500 gram acı biber
  • 1 su bardağı sirke (elma veya üzüm sirkesi)
  • 2 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 5-6 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu
  • Zeytinyağı

Yapılışı

Biberleri hazırlayın: Acı biberleri yıkayıp sap kısımlarını kesin. Eğer daha az acı bir turşu istiyorsanız, biberlerin içindeki çekirdekleri çıkartabilirsiniz.

Sarımsakları soyun: Sarımsakları ince dilimler halinde doğrayın.

Turşu suyu hazırlayın: Bir tencereye sirke, su, kaya tuzu, toz şeker ve limon tuzunu ekleyip kaynatın. Kaynama noktasına gelince ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Biberleri kavanoza yerleştirin: Biberleri kavanozlara sıkı sıkı yerleştirin. Aralarına dilimlenmiş sarımsakları ekleyin.

Suyu ekleyin: Hazırladığınız turşu suyunu kavanozlara doldurun. Üst kısma biraz zeytinyağı ekleyerek kapağını sıkıca kapatın.

Bekletin: Kavanozu serin ve karanlık bir yerde yaklaşık 10-15 gün bekletin. Bu sürede biberler tam olarak turşuya dönüşecek ve lezzet kazanacaktır.


Etiketler: #Acı biber #turşu

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