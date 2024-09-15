Her yemeğe eşlikçi acı biber turşusu tarifi

Yayınlanma: 15.09.2024 - 15:55

Güncelleme: 15.09.2024 - 15:55

İster et yemeklerinin yanında, ister mezelerin yanında servis edilebilen bu turşu, yapımı kolay ve lezzeti mükemmel bir alternatiftir.

Malzemeler

500 gram acı biber

1 su bardağı sirke (elma veya üzüm sirkesi)

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı toz şeker

5-6 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Zeytinyağı

Yapılışı

Biberleri hazırlayın: Acı biberleri yıkayıp sap kısımlarını kesin. Eğer daha az acı bir turşu istiyorsanız, biberlerin içindeki çekirdekleri çıkartabilirsiniz.

Sarımsakları soyun: Sarımsakları ince dilimler halinde doğrayın.

Turşu suyu hazırlayın: Bir tencereye sirke, su, kaya tuzu, toz şeker ve limon tuzunu ekleyip kaynatın. Kaynama noktasına gelince ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Biberleri kavanoza yerleştirin: Biberleri kavanozlara sıkı sıkı yerleştirin. Aralarına dilimlenmiş sarımsakları ekleyin.

Suyu ekleyin: Hazırladığınız turşu suyunu kavanozlara doldurun. Üst kısma biraz zeytinyağı ekleyerek kapağını sıkıca kapatın.

Bekletin: Kavanozu serin ve karanlık bir yerde yaklaşık 10-15 gün bekletin. Bu sürede biberler tam olarak turşuya dönüşecek ve lezzet kazanacaktır.