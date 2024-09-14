Meksika tarihinin en önemli çorbası: Pozole tarifi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 10:42

Güncelleme: 14.09.2024 - 10:42

Meksika’nın tarihi yemeklerinden biri olan Pozole, Aztek ve Maya kültürlerinden günümüze kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. Geleneksel olarak mısır ve et ile hazırlanan bu doyurucu çorba, çeşitli baharatlarla zenginleştirilerek servis edilir. Pozole’nin en belirgin özelliği, özel olarak işlenmiş hominy mısırı kullanılmasıdır. İşte, Pozole tarifi...

POZOLE TARİFİ

Malzemeler

1 kg tavuk göğsü

2 su bardağı hominy mısırı (önceden haşlanmış, konserve de olabilir)

1 büyük soğan (dörde bölünmüş)

4 diş sarımsak

2 defne yaprağı

2 yemek kaşığı kırmızı toz biber (ancho veya guajillo biberi tercihen)

1 yemek kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yeşil limon (dilimlenmiş, servis için)

Taze doğranmış lahana, turp dilimleri, kişniş (servis için)

Kırmızı biber sosu (isteğe bağlı)

Yapılışı: