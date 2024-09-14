Meksika tarihinin en önemli çorbası: Pozole tarifi
Meksika mutfağının az bilinen fakat tarih kokan bir yemeği olan Pozole, mısır, et ve baharatlarla hazırlanan bir çorba çeşididir. Özellikle bayram ve özel günlerde yapılan bu yemek, lezzetiyle öne çıkan ve keşfedilmeyi bekleyen bir enfes lezzet. İşte, Pozole tarifi...
Meksika’nın tarihi yemeklerinden biri olan Pozole, Aztek ve Maya kültürlerinden günümüze kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. Geleneksel olarak mısır ve et ile hazırlanan bu doyurucu çorba, çeşitli baharatlarla zenginleştirilerek servis edilir. Pozole’nin en belirgin özelliği, özel olarak işlenmiş hominy mısırı kullanılmasıdır. İşte, Pozole tarifi...
POZOLE TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg tavuk göğsü
- 2 su bardağı hominy mısırı (önceden haşlanmış, konserve de olabilir)
- 1 büyük soğan (dörde bölünmüş)
- 4 diş sarımsak
- 2 defne yaprağı
- 2 yemek kaşığı kırmızı toz biber (ancho veya guajillo biberi tercihen)
- 1 yemek kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet yeşil limon (dilimlenmiş, servis için)
- Taze doğranmış lahana, turp dilimleri, kişniş (servis için)
- Kırmızı biber sosu (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Bir tencereye tavuk göğsünü, soğanı, sarımsağı ve defne yapraklarını koyun. Üzerine su ekleyip kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra kısık ateşte 1-1,5 saat boyunca et iyice pişene kadar haşlayın. Pişen eti tencereden çıkarıp küçük parçalara ayırın.
- Kırmızı toz biberi, kimyonu ve kekiği zeytinyağıyla hafifçe kavurun. Bu karışımı haşladığınız et suyuna ekleyin ve 10 dakika kaynatın. Baharatlar suya iyice karışmalıdır.
- Haşlanmış hominy mısırını ve parçalanmış tavuğu et suyuna ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Tencerenin kapağını kapatıp 30 dakika daha kısık ateşte pişirin. Bu süre zarfında lezzetlerin birbirine karışmasına izin verin.
- Pozole’yi derin kaselere paylaştırın. Üzerine taze doğranmış lahana, turp dilimleri ve kişniş ekleyin. Yanında limon dilimleri ve kırmızı biber sosu ile servis edin.
Etiketler: #Pozole tarifi #tarif #Meksika mutfağı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması