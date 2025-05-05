Ustasından tam kıvamında kazandibi tarifi
Saray mutfağından sofranıza gelen yanık lezzet... Bu tarifle kazandibi tam kıvamında ve ustasından çıkmış gibi!
Osmanlı saray mutfağından günümüze miras kalan enfes bir tatlı: Kazandibi. Hafif yanık karameliyle damakta iz bırakan bu sütlü tatlıyı evde tam kıvamında yapmak düşündüğünüzden çok daha kolay. İşte püf noktalarıyla usta işi kazandibi tarifi:
MALZEMELER
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı pirinç unu
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 paket vanilin
- 2 yemek kaşığı tereyağı (tavanın altını karamelize etmek için)
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri (yanık tat için)
YAPILIŞI
Muhallebiyi Hazırlayın:
Süt, toz şeker, pirinç unu, nişasta ve vanilini bir tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvamlı bir muhallebi elde edin. Göz göz kaynamaya başlayınca ocaktan alın.
Tavayı Karamelize Edin:
Geniş bir tavaya tereyağını koyup eritin. Üzerine pudra şekerini serpin ve kısık ateşte hafifçe karamelize edin.
Muhallebiyi Dökün:
Hazırladığınız muhallebiyi karamelize olmuş tavaya eşit şekilde dökün. Kapağını kapatmadan kısık ateşte 10–15 dakika kadar tutun. Bu, altının yanık kıvam almasını sağlar.
Soğutun ve Servis Edin:
Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Ters çevirerek veya rulo şeklinde keserek servis edin.
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