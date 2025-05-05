Ustasından tam kıvamında kazandibi tarifi

Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:56

Güncelleme: 05.05.2025 - 16:56

Osmanlı saray mutfağından günümüze miras kalan enfes bir tatlı: Kazandibi. Hafif yanık karameliyle damakta iz bırakan bu sütlü tatlıyı evde tam kıvamında yapmak düşündüğünüzden çok daha kolay. İşte püf noktalarıyla usta işi kazandibi tarifi:

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı tereyağı (tavanın altını karamelize etmek için)

1 yemek kaşığı pudra şekeri (yanık tat için)

YAPILIŞI

Muhallebiyi Hazırlayın:

Süt, toz şeker, pirinç unu, nişasta ve vanilini bir tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvamlı bir muhallebi elde edin. Göz göz kaynamaya başlayınca ocaktan alın.

Tavayı Karamelize Edin:

Geniş bir tavaya tereyağını koyup eritin. Üzerine pudra şekerini serpin ve kısık ateşte hafifçe karamelize edin.

Muhallebiyi Dökün:

Hazırladığınız muhallebiyi karamelize olmuş tavaya eşit şekilde dökün. Kapağını kapatmadan kısık ateşte 10–15 dakika kadar tutun. Bu, altının yanık kıvam almasını sağlar.

Soğutun ve Servis Edin:

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Ters çevirerek veya rulo şeklinde keserek servis edin.