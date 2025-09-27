Uzak Doğu mutfağından sofralarınıza gelen besleyici lezzet: Siyah pirinç pilavı tarifi

Siyah pirinç, antioksidan açısından zengin, lifli ve besleyici bir tahıldır. Geleneksel pirinçlere göre daha yoğun bir aromaya ve kendine has bir renge sahip olan siyah pirinç, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına sağlıklı bir öğün olarak tüketilebilir. Bu tarif ile evinizde kolayca siyah pirinç pilavı hazırlayabilir, hem lezzeti hem de şık sunumuyla sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz. Peki, Uzak Doğu mutfağından sofralarınıza gelen bu besleyici lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis siyah pirinç pilavı tarifi...

SİYAH PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı siyah pirinç

2 su bardağı su veya tavuk/sebze suyu

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 küçük soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı:

Kızarmış badem veya ceviz içi, taze otlar (maydanoz, dereotu)

SİYAH PİRİNÇ PİLAVI YAPILIŞI

Siyah pirinci soğuk suyla iyice yıkayın ve 20-30 dakika kadar suda bekletin.

Ardından süzün.

Tencereye tereyağı veya zeytinyağını ekleyin.

Soğan ve sarımsağı ekleyip hafifçe kavurun.

Süzülmüş pirinci tencereye alın ve birkaç dakika kavurun.

Su veya tavuk/sebze suyunu ekleyin.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pirinç suyunu çekene kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Ocağı kapattıktan sonra pilavı 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Üzerine isteğe bağlı olarak kızarmış badem veya ceviz içi ve taze otlar ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun!