Uzak Doğu mutfağının pratik yemeği: Chicken Katsu tarifi

Japonya’nın dünyaya sunduğu en basit ama etkileyici yemeklerden biri Chicken Katsu. Altın rengi pane kaplı çıtır tavuk göğüsleri, yanında servis edilen buharda pişmiş pirinç ve tatlı-ekşi tonkatsu sosuyla adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor. Üstelik hazırlanması şaşırtıcı derecede kolay! Evde Uzak Doğu esintisi yaşamak isteyenler için birebir.

CHICKEN KATSU TARİFİ

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü (ince dilimlenmiş)

1 su bardağı un

2 yumurta

1,5 su bardağı panko ekmek kırıntısı (veya normal galeta unu)

Tuz, karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Servis için tonkatsu sosu ve haşlanmış beyaz pirinç

Yapılışı: