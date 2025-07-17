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Uzak Doğu mutfağının pratik yemeği: Chicken Katsu tarifi

Uzak Doğu mutfağının pratik yemeği: Chicken Katsu tarifi

17.07.2025 12:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Uzak Doğu mutfağının pratik yemeği: Chicken Katsu tarifi

Japon mutfağının çıtır çıtır yıldızı Chicken Katsu, sadece birkaç malzeme ile hazırlanabiliyor. Kızarmış pane tavuklar, pirinç ve özel tonkatsu sosuyla birleşince ortaya hem pratik hem lezzet dolu bir öğün çıkıyor.

Japonya’nın dünyaya sunduğu en basit ama etkileyici yemeklerden biri Chicken Katsu. Altın rengi pane kaplı çıtır tavuk göğüsleri, yanında servis edilen buharda pişmiş pirinç ve tatlı-ekşi tonkatsu sosuyla adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor. Üstelik hazırlanması şaşırtıcı derecede kolay! Evde Uzak Doğu esintisi yaşamak isteyenler için birebir.

CHICKEN KATSU TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (ince dilimlenmiş)
  • 1 su bardağı un
  • 2 yumurta
  • 1,5 su bardağı panko ekmek kırıntısı (veya normal galeta unu)
  • Tuz, karabiber
  • Kızartmak için sıvı yağ
  • Servis için tonkatsu sosu ve haşlanmış beyaz pirinç

Yapılışı:

  1. Tavuk göğüslerini tuz ve karabiberle tatlandırın.
  2. Her bir dilimi önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak panko kırıntısına bulayın.
  3. Kızgın yağda her iki tarafı da altın rengi alana kadar (yaklaşık 3-4 dk) kızartın.
  4. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürün.
  5. Dilimleyerek servis edin, yanında tonkatsu sosu ve pirinçle birlikte sunun.
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