Uzak Doğu mutfağının pratik yemeği: Chicken Katsu tarifi

Japonya’nın dünyaya sunduğu en basit ama etkileyici yemeklerden biri Chicken Katsu. Altın rengi pane kaplı çıtır tavuk göğüsleri, yanında servis edilen buharda pişmiş pirinç ve tatlı-ekşi tonkatsu sosuyla adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor. Üstelik hazırlanması şaşırtıcı derecede kolay! Evde Uzak Doğu esintisi yaşamak isteyenler için birebir.
CHICKEN KATSU TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet tavuk göğsü (ince dilimlenmiş)
- 1 su bardağı un
- 2 yumurta
- 1,5 su bardağı panko ekmek kırıntısı (veya normal galeta unu)
- Tuz, karabiber
- Kızartmak için sıvı yağ
- Servis için tonkatsu sosu ve haşlanmış beyaz pirinç
Yapılışı:
- Tavuk göğüslerini tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Her bir dilimi önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak panko kırıntısına bulayın.
- Kızgın yağda her iki tarafı da altın rengi alana kadar (yaklaşık 3-4 dk) kızartın.
- Kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürün.
- Dilimleyerek servis edin, yanında tonkatsu sosu ve pirinçle birlikte sunun.