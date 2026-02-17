Uzun süre bayatlamayan kat kat lezzet: Kete tarifi

Kete; özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu mutfağında sıkça yapılan, iç harcıyla ya da sade şekilde hazırlanan geleneksel bir hamur işidir. Kat kat açılan hamuru ve tereyağlı yapısıyla hem doyurucu hem de uzun süre bayatlamayan bir lezzettir. İşte, çay saatinden kahvaltıya kadar her öğüne yakışan enfes kete tarifi...

KETE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

4–5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Arası için:

100 gram eritilmiş tereyağı

1 su bardağı un (isteğe bağlı kavrulmuş iç harç için)

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

KETE YAPILIŞI

Ilık süt, su, maya ve şekeri karıştırarak mayayı aktif hale getirin.

Ardından sıvı yağ ve tuzu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru 6–8 eşit bezeye ayırın.

Her bezeyi merdane yardımıyla açın.

Açtığınız hamurun üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

İsterseniz kavrulmuş un serpebilirsiniz.

Hamuru rulo yapın ve kendi etrafında dolayarak gül şekli verin.

Tüm bezeler için aynı işlemi uygulayın.

Hazırlanan keteleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

Üzerlerini hafif bastırarak açın.

15 dakika tepsi mayası için bekletin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!