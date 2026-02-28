Uzun süre tok tutan modern klasik: Avokadolu ve yumurtalı açık tost tarifi

Son yılların en popüler kahvaltı trendi olan avokado tost, sahur için kusursuz bir seçenek. Avokadonun içerdiği sağlıklı yağlar gün boyu tok tutarken, yumurtanın proteiniyle birleşince ortaya hem çok havalı hem de mideyi hiç yormayan bir lezzet çıkıyor.

MALZEMELER

2 dilim ekşi mayalı veya tam buğday ekmeği

1 adet iyice olgunlaşmış yumuşak avokado

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Olgunlaşmış avokadonun içini bir kaseye çıkarın. Üzerine limon suyu, zeytinyağı, çok az tuz ve karabiber ekleyerek çatal yardımıyla pürüzsüz bir ezme haline gelene kadar ezin. (Limon kararmasını önler ve ferahlık katar).

Ekmek dilimlerini tost makinesinde veya tavada çıtır çıtır olana kadar kızartın.

Yumurtalarınızı isteğinize göre hazırlayın. İster az yağlı tavada göz yumurta (sarısı akışkan kalacak şekilde) yapın, isterseniz çırparak omlet formuna getirin.

Kızarmış çıtır ekmeklerin üzerine hazırladığınız avokado püresini kalın bir tabaka halinde sürün.

Avokadonun üzerine sıcak yumurtayı yerleştirin. Üzerine hafifçe pul biber serpiştirerek bekletmeden servis yapın.