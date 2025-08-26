Vazgeçilmez lezzet: Zeytinyağlı bamya tarifi...

Lif, vitamin ve mineral açısından zengin olan bamya; zeytinyağı, domates ve limonun ferah lezzetiyle birleştiğinde hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de damakta hafif bir tat bırakıyor. Soğuk olarak meze, sıcak olarak ise ana yemek yanında servis edilebilen bu yemek, sağlıklı beslenmek isteyenler için vazgeçilmez bir seçenek. Zeytinyağlı bamya tarifi tarifi...

MALZEMELER

500 g taze bamya

2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

3 adet domates (rendelenmiş)

2 adet sivri biber (isteğe bağlı)

Yarım limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

1,5 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Bamyaları yıkayın, sap kısımlarını konik şekilde temizleyin ve limonlu suda kısa süre bekletin. (Bu adım bamyaların sümüksü yapısını azaltır.)

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanı ve biberleri ekleyip pembeleştirin.

Salçayı ekleyin, ardından rendelenmiş domatesi ilave edip karıştırın.

Bamyaları süzüp tencereye ekleyin, limon suyunu, şekeri ve tuzu katın.

Üzerine sıcak suyu ekleyin, tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte 25-30 dakika kadar, bamyalar yumuşayıncaya kadar pişirin.