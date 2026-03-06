Vejetaryen mutfağının gözdesi: Falafel tarifi

Falafel, kökeni Orta Doğu’ya dayanan ve dünyanın birçok ülkesinde popüler hale gelen bir sokak lezzeti olarak biliniyor. Genellikle nohut, sarımsak, soğan ve çeşitli baharatlarla hazırlanan falafel köfteleri kızartılarak servis ediliyor. Lavaş ekmeği, humus veya yoğurtlu soslarla sunulan bu lezzet, hem ana yemek hem de atıştırmalık olarak tercih ediliyor.

FALAFEL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

1 adet küçük soğan

3 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı un veya galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

FALAFEL NASIL YAPILIR?

Önceden ıslatılan nohutlar süzülerek rondoya alınır. Üzerine doğranmış soğan, sarımsak ve maydanoz eklenir. Kimyon, kişniş, tuz ve karabiber de ilave edilerek karışım püre kıvamına gelene kadar çekilir.

Hazırlanan karışıma kabartma tozu ve un eklenir. Tüm malzemeler iyice karıştırılır ve yaklaşık 20–30 dakika buzdolabında dinlendirilir.

Dinlenen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak yuvarlanır veya hafif yassı köfteler yapılır.

Falafeller kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartılır. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine alınır.

Sıcak olarak servis edilen falafel; lavaş ekmeği, yeşillikler ve tahinli ya da yoğurtlu soslarla birlikte sunulabilir. Çıtır dokusu ve baharatlı aromasıyla falafel, özellikle vejetaryen mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alır.