Venezuela mutfağının efsanesi: Arepas tarifi

Arepa, kuzey Güney Amerika’ya özgü mısır unlu yassı ekmektir ve özellikle Venezuela’da sabah, öğle veya akşam yemeklerinde sıkça tüketilir. Basit bir mısır unu hamurundan yapılan arepas, iç harcıyla ana yemeğe dönüşebilir; peynir, et, avokado gibi malzemelerle doldurulabilir veya sade olarak servis edilebilir. Bu tarif, Venezuela mutfağının köklü kültürel mirasını sofralarınıza taşıyor.

AREPAS TARİFİ

Malzemeler

2,5 su bardağı kavrulmuş mısır unu

3 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1–2 yemek kaşığı zeytinyağı (pişirme için)

İsteğe bağlı iç malzemeler: rendelenmiş peynir, avokado, tavuk, et veya fasulye

Yapılışı