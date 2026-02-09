Venezuela mutfağının efsanesi: Arepas tarifi

Arepa, kuzey Güney Amerika’ya özgü mısır unlu yassı ekmektir ve özellikle Venezuela’da sabah, öğle veya akşam yemeklerinde sıkça tüketilir. Basit bir mısır unu hamurundan yapılan arepas, iç harcıyla ana yemeğe dönüşebilir; peynir, et, avokado gibi malzemelerle doldurulabilir veya sade olarak servis edilebilir. Bu tarif, Venezuela mutfağının köklü kültürel mirasını sofralarınıza taşıyor.
AREPAS TARİFİ
Malzemeler
- 2,5 su bardağı kavrulmuş mısır unu
- 3 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1–2 yemek kaşığı zeytinyağı (pişirme için)
- İsteğe bağlı iç malzemeler: rendelenmiş peynir, avokado, tavuk, et veya fasulye
Yapılışı
- Hamuru hazırlayın: Büyük bir karıştırma kabında ılık su ve tuzu birleştirin. Üzerine ön pişmiş mısır ununu yavaş yavaş ekleyin.
- Karıştırın ve yoğurun: Tüm malzemeler birleşene kadar ellerinizle karıştırın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Gerekirse biraz daha su veya un ekleyin.
- Dinlendirin: Hamuru 5 dakika dinlendirin; bu süre, unun suyu eşit şekilde emmesini sağlar.
- Şekil verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde bastırarak 1–1,5 cm kalınlığında yuvarlak diskler oluşturun.
- Pişirme: Orta ateşte hafif yağlı bir tava veya ızgara tavasını ısıtın. Arepaları her iki tarafı hafifçe altın rengine dönene kadar yaklaşık 5–7 dakika pişirin.
- Servis hazırlığı: Pişen arepaları ortadan yarıya keserek cep gibi açın. İçine sevdiğiniz malzemeleri doldurun. Venezuela’da sıklıkla tavuk-avokado mayonezli Reina Pepiada gibi içler tercih edilir.