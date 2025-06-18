Vietnam mutfağının sade lezzeti: Chao Ga tarifi

Vietnam mutfağı denince çoğu kişinin aklına ilk gelen yemekler pho ya da banh mi olabilir. Ancak bu zengin mutfakta daha az bilinen ama en az onlar kadar lezzetli ve köklü tarifler de mevcut. Onlardan biri de Cháo Ga. Hem hasta çorbası olarak hem de kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde tüketilen bu yemek, sade ve hafif olmasıyla ön plana çıkıyor.
CHAO GA TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı yasemin pirinci (veya baldo pirinç)
- 1 adet bütün tavuk göğsü (kemikli olursa daha aromatik olur)
- 2 litre su
- 2 diş sarımsak
- 1 parça taze zencefil (yaklaşık 4-5 cm, ince dilimlenmiş)
- 2 dal taze soğan (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı balık sosu (veya tuzla değiştirebilirsiniz)
- Karabiber
- Taze kişniş (isteğe bağlı)
- Kızarmış soğan (üzeri için)
Yapılışı:
- Tavuğu haşlayın: Büyük bir tencereye suyu, tavuk göğsünü, zencefili ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Kaynadıktan sonra altını kısıp yaklaşık 30-35 dakika haşlayın. Tavuk piştikten sonra sudan çıkarın, suyunu süzmeyin.
- Pirinç lapasını hazırlayın: Pirinci iyice yıkayın ve tavuk suyuna ekleyin. Orta ateşte ara sıra karıştırarak yaklaşık 45 dakika kısık ateşte pişirin. Pirinçler iyice yumuşayıp lapa kıvamına geldiğinde ocaktan alabilirsiniz. Gerekirse biraz daha su ekleyerek kıvam ayarı yapabilirsiniz.
- Tavuğu didikleyin: Haşlanmış tavuğu soğuttuktan sonra elinizle liflerine ayırarak didikleyin.
- Lezzet katın: Lapaya balık sosu veya tuz ekleyin. Didiklenmiş tavuğu içine karıştırın ya da servis ederken üzerine koyun.
- Servis: Üzerine doğranmış taze soğan, karabiber, kızarmış soğan ve isteğe bağlı olarak taze kişniş serpin. Yanında çıtır ekmek veya çubuk krakerle sunabilirsiniz.