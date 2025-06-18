Vietnam mutfağının sade lezzeti: Chao Ga tarifi

Vietnam mutfağı denince çoğu kişinin aklına ilk gelen yemekler pho ya da banh mi olabilir. Ancak bu zengin mutfakta daha az bilinen ama en az onlar kadar lezzetli ve köklü tarifler de mevcut. Onlardan biri de Cháo Ga. Hem hasta çorbası olarak hem de kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde tüketilen bu yemek, sade ve hafif olmasıyla ön plana çıkıyor.

CHAO GA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yasemin pirinci (veya baldo pirinç)

1 adet bütün tavuk göğsü (kemikli olursa daha aromatik olur)

2 litre su

2 diş sarımsak

1 parça taze zencefil (yaklaşık 4-5 cm, ince dilimlenmiş)

2 dal taze soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı balık sosu (veya tuzla değiştirebilirsiniz)

Karabiber

Taze kişniş (isteğe bağlı)

Kızarmış soğan (üzeri için)

Yapılışı: