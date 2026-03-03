Vietnam mutfak sanatının imza lezzeti: Pho Bo tarifi

Vietnam mutfağının ulusal simgesi olan Pho Bo, sadece bir çorba değil, aynı zamanda aromatik katmanların bir araya gelme sanatıdır. Bu yemeği standart et suyu çorbalarından ayıran temel fark, kemik suyunun yıldız anason, tarçın ve karanfil gibi baharatlarla karakterize edilmesi ve servis anında eklenen taze bileşenlerle masada "canlandırılmasıdır". Gastronomi dünyasında sabır ve denge yemeği olarak bilinen Pho, modern menülerin en sağlıklı ve doyurucu alternatifleri arasında yer almaktadır.
PHO BO TARİFİ
Malzemeler
Et Suyu Temeli:
- 1 kg dana ilikli kemik
- 400 gram dana antrikot (incecik dilimlenmiş, servis için)
- 1 adet büyük boy kuru soğan (ikiye bölünmüş)
- 50 gram taze zencefil (ikiye bölünmüş)
- 4 adet yıldız anason
- 1 adet çubuk tarçın
- 3 adet karanfil
- 1 yemek kaşığı kişniş tohumu
- 2 yemek kaşığı balık sosu (Fish sauce)
Servis ve Sunum İçin:
- 200 gram düz pirinç eriştesi (Rice noodles)
- 1 kase taze fasulye filizi
- Yarım demet taze kişniş ve nane
- 2 adet taze soğan (ince kıyılmış)
- 1 adet misket limonu (lime)
- Acı sriracha sosu veya taze acı biber
Yapılışı
- Kuru soğan ve zencefili kesik yüzeyleri tamamen siyahlaşana kadar ızgara yapın veya tavada yağsız mühürleyin (bu işleme "charring" denir ve isli bir aroma sağlar).
- Kemikleri büyük bir tencereye alın, üzerine su ekleyip 10 dakika kaynatın; ardından suyu döküp kemikleri temizleyin (temiz ve berrak bir su için bu aşama şarttır).
- Temizlenen kemikleri tencereye geri koyun, üzerine 3 litre temiz su ekleyin; közlenmiş soğan, zencefil ve tüm baharatları (anason, tarçın, karanfil, kişniş tohumu) ilave edin.
- Kısık ateşte, üzerinde oluşan köpükleri düzenli olarak alarak en az 4-6 saat (mümkünse daha uzun) boyunca demlenmeye bırakın.
- Pişme sonunda et suyunu ince bir süzgeçten geçirin ve balık sosu ile tuz ayarını yapın.
- Pirinç eriştelerini paketteki talimata göre haşlayıp süzün ve servis kaselerine paylaştırın.
- Eriştelerin üzerine çok ince (kağıt gibi) dilimlenmiş çiğ antrikot parçalarını dizin.
- Kaynar haldeki aromatik et suyunu kaselere dökün (sıcak su, ince et dilimlerini kasede anında pişirecektir).
- Üzerine taze otları, fasulye filizini, taze soğanı ve limonu ekleyerek bekletmeden servis yapın.