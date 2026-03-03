Vietnam mutfak sanatının imza lezzeti: Pho Bo tarifi

Vietnam mutfağının ulusal simgesi olan Pho Bo, sadece bir çorba değil, aynı zamanda aromatik katmanların bir araya gelme sanatıdır. Bu yemeği standart et suyu çorbalarından ayıran temel fark, kemik suyunun yıldız anason, tarçın ve karanfil gibi baharatlarla karakterize edilmesi ve servis anında eklenen taze bileşenlerle masada "canlandırılmasıdır". Gastronomi dünyasında sabır ve denge yemeği olarak bilinen Pho, modern menülerin en sağlıklı ve doyurucu alternatifleri arasında yer almaktadır.

PHO BO TARİFİ

Malzemeler

Et Suyu Temeli:

1 kg dana ilikli kemik

400 gram dana antrikot (incecik dilimlenmiş, servis için)

1 adet büyük boy kuru soğan (ikiye bölünmüş)

50 gram taze zencefil (ikiye bölünmüş)

4 adet yıldız anason

1 adet çubuk tarçın

3 adet karanfil

1 yemek kaşığı kişniş tohumu

2 yemek kaşığı balık sosu (Fish sauce)

Servis ve Sunum İçin:

200 gram düz pirinç eriştesi (Rice noodles)

1 kase taze fasulye filizi

Yarım demet taze kişniş ve nane

2 adet taze soğan (ince kıyılmış)

1 adet misket limonu (lime)

Acı sriracha sosu veya taze acı biber

Yapılışı