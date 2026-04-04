Viyana'nın altın zırhı: Wiener Schnitzel

Mutfak literatüründe "koruma altındaki lezzet" olarak tanımlanan Wiener Schnitzel, Avusturya kanunlarına göre sadece dana eti (Kalb) ile yapıldığında bu ismi alabilir. Onu sıradan panelenmiş etlerden ayıran en temel fark, etin ve panelenmiş dış katmanın (soufflé etkisi) birbirinden hafifçe ayrı durması, yani hamurun etin üzerinde bir "hava boşluğu" yaratarak kabarmasıdır. Gastronomi dünyasında "yağda yüzdürme" tekniğinin zirvesi kabul edilen bu reçete, sadeliğin içindeki ustalığı temsil eder.
WİENER SCHNİTZEL TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet dana kontrnuar veya bonfile dilimi (yaklaşık 150-180 gramlık)
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı un
- 1.5 su bardağı kaliteli galeta unu (çok ince çekilmiş)
- 2 yemek kaşığı süt veya krema (yumurta karışımı için)
- Bol miktarda sadeyağ (Clarified butter) veya yüksek ısıya dayanıklı sıvı yağ
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
- Servis İçin: Misket limonu veya normal limon dilimleri, maydanozlu haşlanmış patates.
Yapılışı
- Dövme İşlemi: Et dilimlerini iki streç film arasına koyun. Et döveceği yardımıyla etleri yaklaşık 3-4 mm kalınlığa gelene kadar nazikçe döverek genişletin. Etin liflerini parçalamamaya özen gösterin.
- Paneleme İstasyonu: Üç ayrı tabak hazırlayın. Birinciye un, ikinciye sütle çırpılmış yumurta, üçüncüye ise galeta ununu koyun.
- Kaplama: Etleri önce una bulayın ve fazla unu silkeleyin. Ardından yumurtaya daldırın. Son olarak galeta ununa bulayın. Kritik Nokta: Galeta ununa bularken ete asla bastırmayın; sadece hafifçe örtün. Bastırırsanız o meşhur hava boşluğu (kabarma) oluşmaz.
- Yüzdürme Tekniği: Geniş bir tavada yağı bolca kızdırın. Etlerin tavaya değmemesi, yağın içinde "yüzmesi" gerekir.
- Pişirme: Etleri tavaya bırakın. Pişirme sırasında tavayı sürekli ileri geri sallayarak kızgın yağın etin üst yüzeyine dalgalar halinde gelmesini sağlayın. Bu, panelenmiş tabakanın kabarmasını (soufflé etkisi) sağlar.
- Her iki tarafı da yaklaşık 2-3 dakika, altın sarısı renk alana kadar pişirin. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.