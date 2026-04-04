Viyana'nın altın zırhı: Wiener Schnitzel

Mutfak literatüründe "koruma altındaki lezzet" olarak tanımlanan Wiener Schnitzel, Avusturya kanunlarına göre sadece dana eti (Kalb) ile yapıldığında bu ismi alabilir. Onu sıradan panelenmiş etlerden ayıran en temel fark, etin ve panelenmiş dış katmanın (soufflé etkisi) birbirinden hafifçe ayrı durması, yani hamurun etin üzerinde bir "hava boşluğu" yaratarak kabarmasıdır. Gastronomi dünyasında "yağda yüzdürme" tekniğinin zirvesi kabul edilen bu reçete, sadeliğin içindeki ustalığı temsil eder.

WİENER SCHNİTZEL TARİFİ

Malzemeler

4 adet dana kontrnuar veya bonfile dilimi (yaklaşık 150-180 gramlık)

2 adet yumurta

Yarım su bardağı un

1.5 su bardağı kaliteli galeta unu (çok ince çekilmiş)

2 yemek kaşığı süt veya krema (yumurta karışımı için)

Bol miktarda sadeyağ (Clarified butter) veya yüksek ısıya dayanıklı sıvı yağ

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Servis İçin: Misket limonu veya normal limon dilimleri, maydanozlu haşlanmış patates.

Yapılışı