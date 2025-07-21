Yaz sıcağını unutturacak ferah bir tarif: Naneli limonlu soğuk ayran

Sıcak yaz günlerinde hem serinlemek hem de sağlıklı bir içecek içmek isteyenlere nefis bir önerimiz var: naneli limonlu soğuk ayran! Yoğurdun ferahlığına taze nane ve limonun ekşi aroması eşlik ediyor; ortaya tam bir yaz klasiği çıkıyor. Üstelik yapımı da oldukça pratik!

MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı soğuk su (isteğe göre buz da eklenebilir)

Yarım limonun suyu

Bir avuç taze nane yaprağı (ince doğranmış)

Tuz (damak tadınıza göre)

YAPILIŞI

Yoğurdu geniş bir kaba alın ve soğuk suyu ekleyin.

Limon suyunu ve tuzu ilave edin.

Karışımı iyice çırpın veya blender’dan geçirin.

Son olarak taze nane yapraklarını ekleyin ve karıştırın.

Bardaklara buz koyarak servis edin.