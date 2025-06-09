Yaz sıcaklarına karşı pratik çözüm: Karpuzlu buzlu smoothie

Sıcak hava dalgalarının bastırdığı yaz günlerinde içinizi serinletecek, hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecek mi arıyorsunuz? Cevabınız evetse, karpuzlu buzlu smoothie tam size göre! Yaz meyvelerinin yıldızı karpuzla hazırlanan bu tarif, bir yudumda ferahlık vadediyor. Üstelik dakikalar içinde hazır!

MALZEMELER

2 su bardağı doğranmış, çekirdeksiz karpuz

1/2 limonun suyu

Birkaç taze nane yaprağı

1 avuç buz

(İsteğe bağlı) 1 çay kaşığı bal veya agave şurubu

HAZIRLANIŞI

Karpuzları küçük küpler halinde doğrayın ve çekirdeklerini ayıklayın.

Blender’a karpuzları, limon suyunu, nane yapraklarını ve buzu ekleyin.

Daha tatlı bir lezzet isterseniz bal veya agave şurubu da ekleyebilirsiniz.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar tüm malzemeleri karıştırın.

Soğuk bardaklarda hemen servis edin.