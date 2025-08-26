Yaz sofraların vazgeçilmez lezzet: MasterChef zeytinyağlı kabak sıyırma tarifi

Türk mutfağının en sevilen yaz yemeklerinden biri olan kabak sıyırma, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıkça yapılır. İnce ince doğranan kabakların yoğurt ve sarımsakla buluştuğu bu tarif, hem sağlıklı hem de oldukça hafif bir alternatiftir. Peki, yaz sofraların vazgeçilmez lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef zeytinyağlı kabak sıyırma tarifi...

KABAK SIYIRMA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 kase yoğurt

Tuz

Dereotu (isteğe bağlı)

KABAK SIYIRMA YAPILIŞI

Kabakları yıkayın ve kabuklarını incecik sıyırın.

Ardından kabakları ince şeritler halinde doğrayın.

Tavaya zeytinyağını alın, ince doğranmış kabakları ekleyerek hafifçe soteleyin.

Kabaklar yumuşayana kadar kavurun.

Bir kasede yoğurdu, ezilmiş sarımsak ve tuz ile karıştırın.

Sotelenmiş kabakları soğumaya bırakın.

Ardından sarımsaklı yoğurtla karıştırın.

Üzerine ince kıyılmış dereotu serperek soğuk şekilde servis edin.

Afiyet olsun!