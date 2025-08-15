Yaz sofralarının ferah lezzeti: Zeytinyağlı barbunya tarifi

Akdeniz mutfağının en sevilen yemeklerinden zeytinyağlı barbunya, hafifliği ve lezzetiyle sofralarda yerini alıyor. Soğuk servis edilmesiyle özellikle yaz aylarında ferah bir alternatif olan bu yemek, sağlıklı beslenmek isteyenlerin de gözdesi. İşte adım adım tam ölçülü zeytinyağlı barbunya tarifi…

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze barbunya

1 adet büyük kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet havuç (halka doğranmış)

2 adet patates (küp doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı sıcak su

Yarım limonun suyu

Yapılışı