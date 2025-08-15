Yaz sofralarının ferah lezzeti: Zeytinyağlı barbunya tarifi

Akdeniz mutfağının en sevilen yemeklerinden zeytinyağlı barbunya, hafifliği ve lezzetiyle sofralarda yerini alıyor. Soğuk servis edilmesiyle özellikle yaz aylarında ferah bir alternatif olan bu yemek, sağlıklı beslenmek isteyenlerin de gözdesi. İşte adım adım tam ölçülü zeytinyağlı barbunya tarifi…
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram taze barbunya
- 1 adet büyük kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 adet havuç (halka doğranmış)
- 2 adet patates (küp doğranmış)
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1,5 su bardağı sıcak su
- Yarım limonun suyu
Yapılışı
- Barbunyayı haşlayın: Barbunyayı ayıklayıp yıkayın. Kaynar suda 5-6 dakika haşlayıp süzün.
- Sebzeleri kavurun: Tencereye zeytinyağını alın, soğanı pembeleştirin. Havuç ve patatesi ekleyip 2-3 dakika kavurun.
- Domatesi ekleyin: Rendelenmiş domatesleri ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.
- Barbunyayı pişirin: Barbunya, tuz, şeker ve sıcak suyu ekleyin. Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
- Son dokunuş: Ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyin. Soğuduktan sonra servis edin.