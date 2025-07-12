Yaz sofralarının gözdesi: Ayran Aşı Çorbası Tarifi

Yazın kavurucu sıcaklarında hem serinletici hem de hafif bir lezzet arayanların vazgeçilmezi olan ayran aşı çorbası, Anadolu’nun en sevilen tariflerinden biri. Sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen içindeki yoğurt, nohut ve buğdayın uyumu sayesinde hem tok tutar hem de vücudu dengede tutar. Üstelik bir gün önceden hazırlanıp buzdolabında soğutularak daha da lezzetli hale gelir.

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı buğday (aşurelik)

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı yoğurt

1,5 su bardağı soğuk su

4-5 dal taze nane veya 1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz (damak tadına göre)

İsteğe bağlı: 1 salatalık (doğranmış), birkaç buz küpü

Yapılışı: