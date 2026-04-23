Yaz sofralarının vazgeçilmezi: Enginar dolması tarifi

Akdeniz mutfağının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan enginar, dolma olarak hazırlandığında hem şık hem de besleyici bir yemek haline gelir. Özellikle zeytinyağlı tarifler arasında özel bir yere sahip olan enginar dolması, hafif yapısıyla yaz aylarında sıkça tercih edilir.

MALZEMELER

6 adet enginar (temizlenmiş)

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan

1/2 demet dereotu

1/2 demet maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

YAPILIŞ

Soğanı ince ince doğrayıp zeytinyağında hafifçe kavurun.

Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurmaya devam edin.

Tuz ve baharatları ekleyin.

İnce doğranmış dereotu ve maydanozu ilave edip karıştırın.

Enginarların ortasını hazırladığınız harçla doldurun.

Tencereye dizin, üzerine limon suyu ve biraz su ekleyin.

Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra servis edin.