Yazın doğal serinleticisi: Erik kompostosu tarifi
Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en doğal yolu! Erik kompostosu tarifi, ferahlatıcı ve lezzetli bir içecek sunuyor, doğanın taptaze nimetlerini sofralarınıza taşıyor. İşte, Erik kompostosu tarifi...
Yazın gelmesiyle birlikte doğanın bolluğu ve ferahlığı sofralarımıza taşımak için harika bir fırsat doğuyor. Erik kompostosu, bu mevsimin en sevilen içeceklerinden biri haline geliyor. Eriklerin doğal tatlılığı ve ferahlığıyla hazırlanan bu komposto, sıcak günlerde serinlemek için mükemmel bir seçenek sunuyor. İşte, Erik kompostosu tarifi...
ERİK KOMPOSTOSU TARİFİ
Malzemeler
- 1,5 litre su
- 8 yemek kaşığı şeker
- 1 kilogram kırmızı erik
- 4 adet karanfil
- 1 adet çubuk tarçın
Yapılış
- Erikleri yıkayın. Ortadan ikiye ayırın.
- Çekirdekli veya çekirdeklerini çıkartarak derin bir tencereye alın.
- Üzerine su ekleyin ve pişirmeye başlayın.
- Kaynayıp, erikler yumuşamaya başlayınca şekeri ilave edin.
- Bir süre daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.
- Soğuduktan sonra bir kasenin içerisine aktarın. İçerisine karanfil ve tarçını ekleyip, dolapta bekletin. Afiyet olsun
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