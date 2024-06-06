Yazın doğal serinleticisi: Erik kompostosu tarifi

Yayınlanma: 06.06.2024 - 22:16

Güncelleme: 06.06.2024 - 22:16

Yazın gelmesiyle birlikte doğanın bolluğu ve ferahlığı sofralarımıza taşımak için harika bir fırsat doğuyor. Erik kompostosu, bu mevsimin en sevilen içeceklerinden biri haline geliyor. Eriklerin doğal tatlılığı ve ferahlığıyla hazırlanan bu komposto, sıcak günlerde serinlemek için mükemmel bir seçenek sunuyor. İşte, Erik kompostosu tarifi...

ERİK KOMPOSTOSU TARİFİ

Malzemeler

1,5 litre su

8 yemek kaşığı şeker

1 kilogram kırmızı erik

4 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Yapılış