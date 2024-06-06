Yazın doğal serinleticisi: Erik kompostosu tarifi

Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en doğal yolu! Erik kompostosu tarifi, ferahlatıcı ve lezzetli bir içecek sunuyor, doğanın taptaze nimetlerini sofralarınıza taşıyor. İşte, Erik kompostosu tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 22:16
Yazın doğal serinleticisi: Erik kompostosu tarifi
Abone Ol google-news

Yazın gelmesiyle birlikte doğanın bolluğu ve ferahlığı sofralarımıza taşımak için harika bir fırsat doğuyor. Erik kompostosu, bu mevsimin en sevilen içeceklerinden biri haline geliyor. Eriklerin doğal tatlılığı ve ferahlığıyla hazırlanan bu komposto, sıcak günlerde serinlemek için mükemmel bir seçenek sunuyor. İşte, Erik kompostosu tarifi...

ERİK KOMPOSTOSU TARİFİ

Malzemeler

  • 1,5 litre su
  • 8 yemek kaşığı şeker
  • 1 kilogram kırmızı erik
  • 4 adet karanfil
  • 1 adet çubuk tarçın

Yapılış

  1. Erikleri yıkayın. Ortadan ikiye ayırın.
  2. Çekirdekli veya çekirdeklerini çıkartarak derin bir tencereye alın.
  3. Üzerine su ekleyin ve pişirmeye başlayın.
  4. Kaynayıp, erikler yumuşamaya başlayınca şekeri ilave edin.
  5. Bir süre daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.
  6. Soğuduktan sonra bir kasenin içerisine aktarın. İçerisine karanfil ve tarçını ekleyip, dolapta bekletin. Afiyet olsun

Erik haberleri komposto haberleri pratik tarifler haberleri pratik tarif haberleri

İlgili Haberler

Geleneksel lezzeti mutfağınıza taşıyın: Evde Bafra pidesi tarifi

Geleneksel lezzeti mutfağınıza taşıyın: Evde Bafra pidesi tarifi
Pratik ve lezzetli: Tavuklu makarna tarifi

Pratik ve lezzetli: Tavuklu makarna tarifi
Hem lezzetli hem serinletici: Buzluk pastası tarifi...

Hem lezzetli hem serinletici: Buzluk pastası tarifi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler