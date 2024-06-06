Pratik ve lezzetli: Tavuklu makarna tarifi

Yayınlanma: 06.06.2024 - 21:20

Güncelleme: 06.06.2024 - 21:20

Tavuklu makarna, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanan, ama lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen harika bir tariftir. Bu yemek, yoğun günlerde bile sofralarınıza lezzetli bir çözüm sunar. Tavuk, protein ihtiyacınızı karşılarken, makarna da doyurucu ve besleyici bir yan sağlar. İşte, Tavuklu makarna tarifi...

MAKARNALI TAVUK TARİFİ

Malzemeler

1 adet kemiksiz doğranmış tavuk göğsü

1 soğan

2 diş sarımsak

2 adet sivri biber

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket istenilen çeşit makarna

2 çay kaşığı pul biber

Yapılış