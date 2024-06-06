Pratik ve lezzetli: Tavuklu makarna tarifi
Lezzet dolu bir öğün için pratik çözüm! Tavuklu makarna tarifi, hem hızlı hem de lezzetli bir yemek deneyimi sunuyor, mutfakta zamanınızı en verimli şekilde değerlendirmenizi sağlıyor. İşte, Tavuklu makarna tarifi...
Tavuklu makarna, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanan, ama lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen harika bir tariftir. Bu yemek, yoğun günlerde bile sofralarınıza lezzetli bir çözüm sunar. Tavuk, protein ihtiyacınızı karşılarken, makarna da doyurucu ve besleyici bir yan sağlar. İşte, Tavuklu makarna tarifi...
MAKARNALI TAVUK TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet kemiksiz doğranmış tavuk göğsü
- 1 soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet sivri biber
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı karabiber
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket istenilen çeşit makarna
- 2 çay kaşığı pul biber
Yapılış
- Makarna bilindiği üzere az sıvı yağ ve tuz ile pişirilir.
- Küçük bir tencerede tavuk eti kendi suyunu salıp çekinceye kadar güzelce kavrulur, yağ eklenir.
- İnce doğranmış soğan ve sarımsakta eklenir ve 5 dakika kadar daha kavrulur. Biberler ilave edilir. 2 dakika kavrulur.
- Salça, tuz ve karabiber eklenir az daha kavrulur. Ve kapağını kapatıp 5-10 dakika pişirilir.
- Makarnaların üzerine kavrulan sos dökülüp güzelce hepsi harmanlanır. Biraz dinlendikten sonra servis edilebilir.
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