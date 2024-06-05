Hem lezzetli hem serinletici: Buzluk pastası tarifi...

Yayınlanma: 05.06.2024 - 22:16

Güncelleme: 05.06.2024 - 22:16

Sıcak havalarda serinletici ve lezzetli bir tat arıyorsanız, buzluk pastası tam size göre! Ani tatlı krizlerinde veya beklenmedik misafirleriniz için mükemmel bir seçenek olan buzluk pastası, ağızda dağılan dokusu ve göz alıcı lezzetiyle herkesi etkilemeyi başarıyor. Peki, hem lezzetli hem de serinletici olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte buzluk pastası tarifi...

BUZLUK PASTASI TARİFİ

Malzemeler:

1 paket kakaolu petibör bisküvi

1 paket toz krem şanti (sade)

1 su bardağı soğuk süt

1 adet muz

1 adet kivi

2 yemek kaşığı damla çikolata

Sosu için:

4 yemek kaşığı toz çikolata sosu

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı

1 adet çilek

BUZLUK PASTASI YAPILIŞI

Krem şantiyi bir bardak sütle iyice katılaşana dek, bir mikser yardımıyla çırpın ve derince bir kaba alın.

Üstüne bisküvileri elinizle parçalayarak ufalayın.

Muzu ve kiviyi küçük küçük doğrayıp ekleyin, damla çikolatayı da ilave edin.

Güzelce karıştırın.

Bir kaseyi streç filmle kaplayın.

İçine hazırladığınız karışımı boşaltın, buzlukta bir gece beklettikten sonra servis edeceğiniz zaman çıkartıp bir servis tabağın alın.

Çikolata sosu bir bardak sütle sürekli karıştırarak pişirin ve kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika daha ateşte karıştırıp, altını kapatın.

Tamamen soğuyana dek ara ara karıştırıp, kabuk tutmasını engelleyin.

Pastanızın üstüne soğumuş olan çikolata sosu gezdirin, antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!