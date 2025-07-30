Yazın ferah tatlısı: Şeftalili irmikli kek tarifi...

Sıcak yaz günlerinde hem hafif hem de lezzetli bir tatlı arayanlar için şeftalili irmikli kek ideal bir seçenek sunuyor. Mevsimin en taze şeftalileriyle hazırlanan bu kek, irmiğin kendine has dokusuyla buluşarak damakta unutulmaz bir iz bırakıyor. Çay saatlerine eşlik edecek bu tarif, yaz sofralarına hem şıklık hem de lezzet katıyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

3 adet olgun şeftali

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Üzeri için isteğe göre pudra şekeri veya file badem

TARİF

Yumurtalar ile toz şekeri derin bir kapta köpük köpük olana dek çırpın.

Ardından sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip karıştırın.

İrmik, un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Şeftalilerin kabuklarını soyup ince dilimler halinde doğrayın.

Yağlanmış kek kalıbının tabanına şeftali dilimlerini güzelce dizin.

Üzerine kek harcını dökün ve 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki ılıdıktan sonra kalıptan çıkarın ve isteğe göre üzerine pudra şekeri serpiştirin.