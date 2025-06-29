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Yazın serinleten lezzeti: Çilek ve domatesli gazpacho tarifi

Yazın serinleten lezzeti: Çilek ve domatesli gazpacho tarifi

29.06.2025 17:58:00
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Haber Merkezi
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Yazın serinleten lezzeti: Çilek ve domatesli gazpacho tarifi

Çilek ve domatesin sıra dışı ama uyumlu buluşmasıyla hazırlanan bu gazpacho, özellikle başlangıç ya da hafif öğün alternatifi olarak mükemmel bir seçimdir. Peki, yazın serinleten lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes aromasıyla çilek ve domatesli gazpacho tarifi...

Yazın kavurucu sıcaklarında hem ferahlatıcı hem de besleyici bir tarif arıyorsanız, İspanyol mutfağından ilham alan bu Çilek ve Domatesli Gazpacho tam size göre! Klasik gazpachonun meyvemsi ve aromatik bir yorumuyla sofralarınıza renk katacak bu tarif, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle özellikle sıcak günlerde vazgeçilmeziniz olacak. Peki, yazın serinleten lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes aromasıyla çilek ve domatesli gazpacho tarifi...


ÇİLEK VE DOMATESLİ GAZPACHO TARİFİ

Malzemeler (4 kişilik)

3 büyük olgun domates

1 su bardağı taze çilek (sapları ayıklanmış)

1/2 kırmızı biber

1 küçük salatalık (kabukları soyulmuş)

1 küçük kırmızı soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı elma sirkesi veya balzamik sirke

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Soğuk su (isteğe bağlı, kıvam ayarı için)

Taze fesleğen ya da nane yaprakları (servis için)

ÇİLEK VE DOMATESLİ GAZPACHO YAPILIŞI

Domates, çilek, salatalık, kırmızı biber, soğan ve sarımsağı iri parçalara doğrayın.

Tüm malzemeleri bir blender ya da mutfak robotuna aktarın.

Üzerine sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyin.

Malzemeleri tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Daha akışkan bir kıvam isterseniz bir miktar soğuk su ekleyebilirsiniz.

Gazpachoyu buzdolabında en az 1 saat soğumaya bırakın.

Soğuk servis edilmesi, lezzetini artırır.

Soğuyan çorbanızı kaselere paylaştırın.

Üzerine ince doğranmış taze fesleğen ya da nane yaprakları ile süsleyerek servis edin.

Dilerseniz yanında çıtır ekmekle sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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