Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serinleten lezzet, kolay hazırlık: Pratik soğuk baklava tarifi

Serinleten lezzet, kolay hazırlık: Pratik soğuk baklava tarifi

29.06.2025 15:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Serinleten lezzet, kolay hazırlık: Pratik soğuk baklava tarifi

Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu pratik soğuk baklava, misafirlerinizi şaşırtacak, sizden tarifini isteyecekleri bir lezzet olacak. Peki, kolayca hazırlayabileceğiniz bu serinleten lezzet nasıl yapılır? İşte, pratik soğuk baklava tarifi...

Tatlı krizlerinizi ferahlatıcı bir dokunuşla sonlandıracak yepyeni bir favoriniz olabilir: Soğuk baklava! Geleneksel baklavadan daha hafif ve serin bir lezzet arayanlar için bu tarif, hem pratik hem de oldukça lezzetli. Sıcak yaz günlerinde ağır tatlılardan uzak durmak isteyenler için birebir olan bu tarif, sütlü şerbeti ve çikolatalı dokusuyla damağınızda iz bırakacak. Peki, kolayca hazırlayabileceğiniz bu serinleten lezzet nasıl yapılır? İşte, pratik soğuk baklava tarifi...


PRATİK SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler

20 yaprak hazır baklavalık yufka

150 gram tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı

80 gram sütlü çikolata (isteğe bağlı bitter karıştırılabilir)

Şerbet için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

PRATİK SOĞUK BAKLAVA YAPILIŞI

Fırın tepsinizi yağlayın.

Baklavalık yufkalardan 10 katı aralarına eritilmiş tereyağ sürerek tepsiye dizin.

10. katta bolca dövülmüş ceviz veya fıstık serpiştirin.

Kalan 10 yufkayı da yine her katına tereyağı sürerek üst üste dizin.

En üst kata da tereyağı sürmeyi unutmayın.

Baklavayı klasik baklava dilimleri şeklinde kesin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Süt, toz şeker ve vanilini bir tencerede kaynatmadan, sadece şeker eriyene kadar ısıtın.

Şerbeti soğumaya bırakın.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk sütlü şerbeti dökün.

Şerbeti iyice çekmesi için birkaç saat buzdolabında dinlendirin.

Tatlı tamamen soğuyunca üzerine rendelenmiş çikolata veya kakao serpiştirin.

Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #baklava #soğuk baklava #pratik tatlı tarifi #tatlı krizi

İlgili Haberler

İzlanda mutfağının soğuk klasiği: Kjötsupa tarifi
İzlanda mutfağının soğuk klasiği: Kjötsupa tarifi İzlandalıların yüzyıllardır sofralarından eksik etmediği Kjötsúpa, kuzeyin sert iklimine karşı yumuşak ve besleyici bir cevap niteliğinde. Kuzu eti, kök sebzeler ve ada baharatlarıyla hazırlanan bu çorba, hem güçlü hem sade.
Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Tavuk pane tarifi
Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Tavuk pane tarifi Tavuk pane, çocukların favorisi olduğu kadar yetişkinlerin de atıştırmalık listesinde ilk sıralarda yer alır. Peki, dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes tavuk pane tarifi...
Anadolu'nun sofralarından: Lokanta usulü etli kuru fasülye tarifi
Anadolu'nun sofralarından: Lokanta usulü etli kuru fasülye tarifi Türk mutfağının en köklü ve sevilen yemeklerinden biri olan etli kuru fasulye, hem besleyici değeriyle hem de nostaljik tadıyla akşam sofralarının baş tacı. Lokanta usulü tarifiyle hazırlanan bu geleneksel lezzet, pilavla birlikte adeta bir ziyafete dönüşüyor.