Serinleten lezzet, kolay hazırlık: Pratik soğuk baklava tarifi

Tatlı krizlerinizi ferahlatıcı bir dokunuşla sonlandıracak yepyeni bir favoriniz olabilir: Soğuk baklava! Geleneksel baklavadan daha hafif ve serin bir lezzet arayanlar için bu tarif, hem pratik hem de oldukça lezzetli. Sıcak yaz günlerinde ağır tatlılardan uzak durmak isteyenler için birebir olan bu tarif, sütlü şerbeti ve çikolatalı dokusuyla damağınızda iz bırakacak. Peki, kolayca hazırlayabileceğiniz bu serinleten lezzet nasıl yapılır? İşte, pratik soğuk baklava tarifi...





PRAT İ K SO Ğ UK BAKLAVA TAR İ F İ

Malzemeler

20 yaprak hazır baklavalık yufka

150 gram tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı

80 gram sütlü çikolata (isteğe bağlı bitter karıştırılabilir)

Şerbet için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

PRAT İ K SO Ğ UK BAKLAVA YAPILI Ş I

Fırın tepsinizi yağlayın.

Baklavalık yufkalardan 10 katı aralarına eritilmiş tereyağ sürerek tepsiye dizin.

10. katta bolca dövülmüş ceviz veya fıstık serpiştirin.

Kalan 10 yufkayı da yine her katına tereyağı sürerek üst üste dizin.

En üst kata da tereyağı sürmeyi unutmayın.

Baklavayı klasik baklava dilimleri şeklinde kesin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Süt, toz şeker ve vanilini bir tencerede kaynatmadan, sadece şeker eriyene kadar ısıtın.

Şerbeti soğumaya bırakın.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk sütlü şerbeti dökün.

Şerbeti iyice çekmesi için birkaç saat buzdolabında dinlendirin.

Tatlı tamamen soğuyunca üzerine rendelenmiş çikolata veya kakao serpiştirin.

Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!