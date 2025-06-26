Yazın serinleten yıldızı: Karpuz frozen tarifi

Yaz mevsiminin en ferahlatıcı meyvelerinden biri olan karpuz, bu kez bambaşka bir formda karşımızda: Karpuz frozen! Hem düşük kalorili hem de doğal şeker içeren bu içecek, dondurulmuş karpuz dilimleriyle dakikalar içinde hazırlanabiliyor. Özellikle tatlı isteğini bastırmak, serinlemek ya da çocuklar için sağlıklı bir alternatif sunmak isteyenler için ideal bir tarif.

MALZEMELER

3 su bardağı doğranmış ve dondurulmuş karpuz

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı soğuk su (veya Hindistan cevizi suyu)

Birkaç taze nane yaprağı (isteğe bağlı)

NASIL YAPILIR?

Karpuz dilimlerini çekirdeklerinden ayıklayıp küp küp doğrayın ve derin dondurucuda en az 4 saat dondurun.

Dondurulmuş karpuzları blender’a alın.

Üzerine limon suyu, isteğe bağlı olarak bal ve bir miktar soğuk su ekleyin.

Tüm malzemeleri pürüzsüz, slushy kıvamına gelene kadar çekin.

Dilerseniz üzerine birkaç nane yaprağı ekleyerek servis yapın.