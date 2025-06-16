Yazın trend tatlısı: Soğuk baklava tarifi

Sıcak yaz günlerinde şerbetli tatlılardan vazgeçemeyenler için müjde: Soğuk baklava, hem ferah hem de lezzetli bir alternatif olarak sofralara konuk oluyor. İçerisinde bol süt, çikolata ve fıstık barındıran bu tarif, klasik baklavadan farklı olarak kaymaklı dondurma kadar serinletici. İşte adım adım evde soğuk baklava yapımı:

MALZEMELER

20 yaprak baklavalık yufka

150 gram tereyağı

1 su bardağı Antep fıstığı veya ceviz (isteğe bağlı)

100 gram sütlü çikolata (rendelenmiş)

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı süt

1 çay bardağı su

1 paket vanilin

YAPILIŞ

1. TEREYAĞINI ERİTİN:

Tereyağını kısık ateşte eritin. Üzerindeki köpüğü alın ki baklavanızın rengi ve lezzeti bozulmasın.

2. YUFKALARI DİZİN:

Yağladığınız tepsiye 5 yufka serin, her katı fırçayla yağlayın. 5. kata geldiğinizde fıstık ya da ceviz serpin. Aynı işlemi 2 kat daha tekrar edin.

3. KESİN VE FIRINA VERİN:

Baklavayı klasik baklava dilimi şeklinde kesin. Kalan tereyağını üstüne dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirin (yaklaşık 35-40 dakika).

4. SOĞUK ŞERBETİ HAZIRLAYIN:

Şeker, süt ve suyu karıştırıp kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kapatıp vanilin ekleyin ve tamamen soğumasını bekleyin. (Soğuk baklavanın farkı burada: Şerbet sıcak değil, soğuk dökülüyor.)

5. ŞERBETİ DÖKÜN VE BEKLETİN:

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün. Oda sıcaklığında 1 saat beklettikten sonra buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

6. SERVİS ÖNCESİ DOKUNUŞ:

Üzerine bolca rendelenmiş sütlü çikolata serpin. Dilerseniz Antep fıstığı da ekleyebilirsiniz.