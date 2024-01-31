Yediğiniz tüm baklavaları unutun! Soğuk baklava tarifi

Yayınlanma: 31.01.2024 - 14:51

Güncelleme: 31.01.2024 - 14:51

Geleneksel baklava keyfi, soğuk bir şölene dönüşüyor. Hazırlığı kolay, lezzeti eşsiz! Tatlı kaçamaklarınızı bu hafif serinlikle taçlandırın.

Malzemeler

1 paket baklavalık yufka

200 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Arasına:

Antep fıstığı

Sütlü şerbeti için:

1 litre süt

3,5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Üzeri için:

Kakao

1 paket rendelenmiş sütlü çikolata



Yapılışı

1. adım: Öncelikle şerbeti sütü ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın.

2. adım: Kaynadıktan sonra vanilyayı da ekleyip soğumaya bırakın

3. adım: Küçük bir tencereye tereyağını koyup eritin ve daha sonra içerisine sıvı yağı ekleyin.

4. adım: Yufkaları tepsinin boyutuna göre kesin. Kestiğiniz parçaları da aralara koyarak kullanın.

5. adım: Tepsiyi tereyağı ile yağlayın ve 25 kat yufka olacak şekilde aralarına yağı sürerek üst üste dizin

6. adım: 25. katın üstüne iç malzemesini koyun.

7. adım: Geriye kalan yufkaları da aynı şekilde tepsinin üzerine yerleştirin.

8. adım: Tatlıyı eşit şekilde kesin ve kalan yağı da üzerine sürün.

9. adım: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

10. adım: Pişen baklavayı sıcakken üzerine soğuk şerbetini dökün ve 5-10 dakika dinlendirin.

11. adım: Üzerine kakao ve rendelenmiş çikolata serpin. Buzdolabında 3-4 saat dinlendirip servis edebilirsiniz.