Yediğiniz tüm baklavaları unutun! Soğuk baklava tarifi
Geleneksel lezzetin serinletici bir versiyonu olan bu tarifle, hamur işleri ustalığına bir dokunuş yaparak sıcak günlerde bile tatlı bir keyif yaşayabilirsiniz. İşte, damakları serinleten soğuk baklava tarifi...
Geleneksel baklava keyfi, soğuk bir şölene dönüşüyor. Hazırlığı kolay, lezzeti eşsiz! Tatlı kaçamaklarınızı bu hafif serinlikle taçlandırın.
Malzemeler
- 1 paket baklavalık yufka
- 200 gram tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
Arasına:
- Antep fıstığı
- Sütlü şerbeti için:
- 1 litre süt
- 3,5 su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
Üzeri için:
- Kakao
- 1 paket rendelenmiş sütlü çikolata
Yapılışı
1. adım: Öncelikle şerbeti sütü ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın.
2. adım: Kaynadıktan sonra vanilyayı da ekleyip soğumaya bırakın
3. adım: Küçük bir tencereye tereyağını koyup eritin ve daha sonra içerisine sıvı yağı ekleyin.
4. adım: Yufkaları tepsinin boyutuna göre kesin. Kestiğiniz parçaları da aralara koyarak kullanın.
5. adım: Tepsiyi tereyağı ile yağlayın ve 25 kat yufka olacak şekilde aralarına yağı sürerek üst üste dizin
6. adım: 25. katın üstüne iç malzemesini koyun.
7. adım: Geriye kalan yufkaları da aynı şekilde tepsinin üzerine yerleştirin.
8. adım: Tatlıyı eşit şekilde kesin ve kalan yağı da üzerine sürün.
9. adım: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.
10. adım: Pişen baklavayı sıcakken üzerine soğuk şerbetini dökün ve 5-10 dakika dinlendirin.
11. adım: Üzerine kakao ve rendelenmiş çikolata serpin. Buzdolabında 3-4 saat dinlendirip servis edebilirsiniz.
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