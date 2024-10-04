Alman mutfağının özel lezzeti: Koenigsberger Köftesi tarifi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:51

Güncelleme: 04.10.2024 - 15:51

Alman mutfağından çıkan Koenigsberger köftesi, lezzetli beyaz sosu ve yumuşacık köfteleriyle dikkat çeker. Hardal, kapari ve kremalı sosuyla sunulan bu tarif, özellikle farklı tatlar denemek isteyenler için ideal bir seçenektir. Hem doyurucu hem de şık bir yemek hazırlamak istiyorsanız, Koenigsberger köftesi tam size göre!

KOENIGSBERGER TARİFİ

Malzemeler

2 dilim eski ekmek

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

500 gr kıyma

2 adet yumurta sarısı

Tuz

Karabiber

1 litre su (sebze ya da et suyu da olabilir)

4 adet tane karabiber

Defne yaprağı

Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

20 adet kapari

4 yemek kaşığı ekşi krema

1 çay kaşığı şeker

Yapılış