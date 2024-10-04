Alman mutfağının özel lezzeti: Koenigsberger Köftesi tarifi
Koenigsberger köftesi, Alman mutfağının lezzetli ve özel tariflerinden biridir. Beyaz sosuyla servis edilen bu köfteler, farklı bir tat arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle sofralarınıza yeni bir lezzet katın.
Alman mutfağından çıkan Koenigsberger köftesi, lezzetli beyaz sosu ve yumuşacık köfteleriyle dikkat çeker. Hardal, kapari ve kremalı sosuyla sunulan bu tarif, özellikle farklı tatlar denemek isteyenler için ideal bir seçenektir. Hem doyurucu hem de şık bir yemek hazırlamak istiyorsanız, Koenigsberger köftesi tam size göre!
KOENIGSBERGER TARİFİ
Malzemeler
- 2 dilim eski ekmek
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet soğan
- 500 gr kıyma
- 2 adet yumurta sarısı
- Tuz
- Karabiber
- 1 litre su (sebze ya da et suyu da olabilir)
- 4 adet tane karabiber
- Defne yaprağı
Sos için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 20 adet kapari
- 4 yemek kaşığı ekşi krema
- 1 çay kaşığı şeker
Yapılış
- Eski ekmekleri suya batırın ve ardından iyice sıkarak küçük parçalara ayırın.
- Tereyağını tavada eritin ve içerisine yemeklik doğranan soğanları ekleyerek renk alana kadar pişirin.
- Karıştırma kabına pişen soğan, ekmek ve kıymayı alarak karıştırın. Yumurta sarısı, tuz ve karabiberi ilave ederek köfte haline getirin.
- Tencerede suyu, tane karabiberi, defne yaprağını ve gelişi güzel doğranmış soğanı kaynatın. Köfteleri içerisine ekleyerek pişirin.
- Sos için tavada tereyağını eritin, un ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.
- Yavaş yavaş köfteyi pişirdiğiniz sudan tavaya ekleyin ve bir yandan çırpın. Toplam yaklaşık 2 su bardağı kadar et suyu eklemelisiniz.
- Kalan bütün malzemeleri ilave edin.
- Köfteleri sosla buluşturun ve servis edin. Afiyet olsun.
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