Yeni yıl sofrasına renk katacak: Baston kurabiye tarifi...

Yılbaşı ruhunu mutfağa taşımak isteyenlere hem eğlenceli hem de pratik bir tarif! Kırmızı ve beyaz glazürle süslenen baston kurabiyeler, çay saatlerinden yılbaşı sofralarına kadar her ana neşe katacak. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Kurabiye için:

200 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 çay kaşığı badem aroması (isteğe bağlı)

3 – 3,5 su bardağı un

1 tutam tuz

Kırmızı gıda boyası

Beyaz glazür için:

1 su bardağı pudra şekeri

1–2 yemek kaşığı su veya süt

Birkaç damla limon suyu

Kırmızı glazür için:

1 su bardağı pudra şekeri

1–2 yemek kaşığı su veya süt

Kırmızı gıda boyası

Birkaç damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurta, vanilin ve badem aromasını ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru ikiye bölün. Birine kırmızı gıda boyası ekleyip yoğurun.

Beyaz hamurdan ve kırmızı hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın.

Her bir parçayı ince uzun şeritler halinde yuvarlayın.

Şeritleri birbirine dolayarak baston şekli verin.

Fırın kağıdı serili tepsiye dizin.

170°C önceden ısıtılmış fırında 12–15 dakika pişirin.

(Kurabiyeler hafif renk almaya başladığında çıkarmalısınız.)

GLAZÜRÜN HAZIRLANMASI

Pudra şekeri, limon suyu ve suyu karıştırarak akışkan ama çok ince olmayan bir kıvam hazırlayın.

Kırmızı glazür için aynı tarifi uygulayıp gıda boyasını ekleyin.

SÜSLEME

Soğuyan kurabiyelerin üzerine beyaz ve kırmızı glazürü ince çizgiler halinde sıkın.

Kurumaya bırakın.