Yeni yılın vazgeçilmezi: Zencefilli kurabiye

22 Aralık 2022 Perşembe, 13:58

Zencefilli kurabiyenin (Gingerbread) geçmişi aslında oldukça eski zamanlara dayanıyor. Bu mis gibi kokan harika kurabiyelerin ilkel versiyonlarına ilk kez Mısırlılar ve Eski Yunanlılar’da rastlanıyor. İlk kez 16. yüzyılda İngilizler ekmek kırıntılarını un ile değiştirip tarife yumurta ve farklı baharatlar, tatlandırıcılar ekleyerek daha hafif bir lezzet elde ediyorlar. Zencefilli kurabiye adamın yaratıcısı olarak bilinen Queen Elizabeth, o yıllarda sarayda ağırladığı misafirlerine benzer olacak şekilde pişirilmiş zencefilli kurabiye adamları ikram ediyor.

İŞTE SİZLERE DENENMİŞ YENİ YIL KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı esmer şeker

1 yemek kaşığı toz zencefil

2 tatlı kaşığı toz tarçın

6 yemek kaşığı tereyağ (oda sıcaklığında yumuşamış)

1 tane yumurta

2 su bardağı pekmez

1 tatlı kaşığı vanilya özütü (veya toz vanilya)

Gingerbread kalıpları

Yapılışı

. Fırınınızı 170 derecede ısıtmaya başlayın.

. İki adet fırın tepsinize yağlı kağıt serin.

. Bir kapta un, tuz, toz zencefil ve tarçını harmanlayın.

. Ayrı bir çırpma kabında ise tereyağ ve esmer şekeri yaklaşık 1 dakika kadar çırpın.

. İçine yumurtayı ekleyin, karışınca pekmez ve vanilyayı da ekleyin.

. En son ise kuru karışımı ekleyin ve hamur haline gelir gelmez unlanmış tezgahın üzerine alın. Hamur yapışkansa un ilave ederek toparlayın.

. Merdaneyle açın. Gingerbread kalıplarınızla şekiller çıkartıp yağlı kağıda yanyana dizin.

. Buzdolabında 15-20 dakika bekletin. Fırında 10 dakika pişirin. Afiyet olsun.

YENİ YIL (GINGERBREAD) KURABİYESİ NASIL SÜSLENİR?

Kurabiyeler soğuduktan sonra, en güzel ve eğlenceli kısım olan süsleme işlemine geçelim. Farklı yöntemler kullanarak kurabiyelerinizi süslemeniz mümkün. Örneğin şeker hamuru kullanarak kardan adam figürüne renk verebilir veya marketlerden satın alabileceğiniz renkli glazür tüpleri ile şekiller yapabilirsiniz. Eğer sadelikten yanaysanız kurabiyelerin üzerine sadece pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. Buradan sonrası tamamen sizin hayal gücünüze ve isteğinize bağlı. Şimdiden afiyet olsun.