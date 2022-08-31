Çok pratik çok lezzetli: Parfe için hangi malzemeler gerekli, parfe nasıl yapılır? Püf noktalarıyla orijinal parfe tarifi....

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:34
<p>Bunaltıcı yaz sıcaklarında serinleten, hafif ve pratik tatlı tarifleri araştırılıyor. </p> <p>Sizleri anlamı gibi 'mükemmel' olan bir tarifle buluşturuyoruz. Parfe veya parfait, 1894 yılında yapılmaya başlanan, dondurulmuş tatlı türüdür. Fransızca mükemmel anlamına gelir.</p> <p>Meyveli ve çikolatalı başta olmak üzere, birçok farklı çeşidi bulunuyor.</p>

Bunaltıcı yaz sıcaklarında serinleten, hafif ve pratik tatlı tarifleri araştırılıyor. 

Sizleri anlamı gibi 'mükemmel' olan bir tarifle buluşturuyoruz. Parfe veya parfait, 1894 yılında yapılmaya başlanan, dondurulmuş tatlı türüdür. Fransızca mükemmel anlamına gelir.

Meyveli ve çikolatalı başta olmak üzere, birçok farklı çeşidi bulunuyor.

<p><strong>PARFE MALZEMELERİ NELERDİR?</strong></p> <p>2 paket toz krem şanti</p> <p>2 su bardağı soğuk süt</p> <p>1/2 paket petibör bisküvi</p> <p>1 adet limon kabuğu</p> <p>15 adet çilek</p> <p>10 adet frambuaz</p> <p>1 çay bardağı damla çikolata</p> <p>1 çay bardağı dövülmüş fındık</p> <p>1/2 çay bardağı file fıstık</p> <p><em><strong>Üzeri İçin:</strong></em></p> <p>1 adet çilek</p>

PARFE MALZEMELERİ NELERDİR?

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

1/2 paket petibör bisküvi

1 adet limon kabuğu

15 adet çilek

10 adet frambuaz

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı dövülmüş fındık

1/2 çay bardağı file fıstık

Üzeri İçin:

1 adet çilek

<p><strong>PARFENİN PÜF NOKTALARI</strong></p> <p>Tarife başlamadan önce parfenin içine yakışacağınızı düşündüğünüz bisküviler, mevsime uygun meyveler ekleyebilirsiniz.</p> <p>Parfe için kullanacağınız kasenin ya da kapların geniş ağızlı olmasına dikkat edin.</p> <p>Parfe tarifinize grano da ekleyebilirsiniz ancak kesinlikle taze olmalı.</p>

PARFENİN PÜF NOKTALARI

Tarife başlamadan önce parfenin içine yakışacağınızı düşündüğünüz bisküviler, mevsime uygun meyveler ekleyebilirsiniz.

Parfe için kullanacağınız kasenin ya da kapların geniş ağızlı olmasına dikkat edin.

Parfe tarifinize grano da ekleyebilirsiniz ancak kesinlikle taze olmalı.

<p><strong>ORİJİNAL PARFE TARİFİ</strong></p> <p><strong>1)</strong> Parfe tarifine dolaptan çıkardığınız soğuk sütü ve krem şantiyi derin bir kaseye alarak başlayın.</p> <p><strong>2)</strong> Sütle, şantiyi kıvam alana kadar yüksek güçte çırpın. </p> <p><strong>3)</strong> Ardından petibör bisküvileri kasenin içine iri parçalar haline kırın.</p>

ORİJİNAL PARFE TARİFİ

1) Parfe tarifine dolaptan çıkardığınız soğuk sütü ve krem şantiyi derin bir kaseye alarak başlayın.

2) Sütle, şantiyi kıvam alana kadar yüksek güçte çırpın. 

3) Ardından petibör bisküvileri kasenin içine iri parçalar haline kırın.

<p><strong>4) </strong>Orta büyüklükte doğranmış çilekleri ve dondurulmuş frambuazları da aynı kaba ilave edin.</p> <p><strong>5) </strong>Dövülmüş fındık, limon kabuğu rendesi ve damla çikolatayı da ekledikten sonra, son olarak file fıstıkları da kaba aktarın ve tüm karışımı nazikçe harmanlayın.</p> <p><span style="background-color: #ffffff; color: #484848; font-family: Inter, sans-serif; font-size: 16px;"> </span></p>

4) Orta büyüklükte doğranmış çilekleri ve dondurulmuş frambuazları da aynı kaba ilave edin.

5) Dövülmüş fındık, limon kabuğu rendesi ve damla çikolatayı da ekledikten sonra, son olarak file fıstıkları da kaba aktarın ve tüm karışımı nazikçe harmanlayın.

 

<p><strong>6) </strong>Parfenin şeklini almasını istediğiniz kabın içini streç film ile kaplayın. </p> <p><strong>7)</strong> Daha sonra hazırladığınız parfe karışımını kaba aktarın. Büyük bir kapınız yoksa aynı işlemi küçük kaselere paylaştırarak da gerçekleştirebilirsiniz.</p> <p><strong>8)</strong> Üzerlerini de streç filmle kapladığınız tatlıyı, derin dondurucuda 3 saat kadar dondurun.</p>

6) Parfenin şeklini almasını istediğiniz kabın içini streç film ile kaplayın. 

7) Daha sonra hazırladığınız parfe karışımını kaba aktarın. Büyük bir kapınız yoksa aynı işlemi küçük kaselere paylaştırarak da gerçekleştirebilirsiniz.

8) Üzerlerini de streç filmle kapladığınız tatlıyı, derin dondurucuda 3 saat kadar dondurun.

<p><strong>9)</strong> Hazırladığınız parfeyi buzluktan çıkarın ve 3 dakika oda ısısında beklettikten sonra servis tabağına ters çevirerek yerleştirin.</p> <p><strong>10)</strong> Üzerini çilek dilimleri, frambuaz ya da çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz.</p>

9) Hazırladığınız parfeyi buzluktan çıkarın ve 3 dakika oda ısısında beklettikten sonra servis tabağına ters çevirerek yerleştirin.

10) Üzerini çilek dilimleri, frambuaz ya da çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz.

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