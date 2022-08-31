Çok pratik çok lezzetli: Parfe için hangi malzemeler gerekli, parfe nasıl yapılır? Püf noktalarıyla orijinal parfe tarifi....
Bunaltıcı yaz sıcaklarında serinleten, hafif ve pratik tatlı tarifleri araştırılıyor.
Sizleri anlamı gibi 'mükemmel' olan bir tarifle buluşturuyoruz. Parfe veya parfait, 1894 yılında yapılmaya başlanan, dondurulmuş tatlı türüdür. Fransızca mükemmel anlamına gelir.
Meyveli ve çikolatalı başta olmak üzere, birçok farklı çeşidi bulunuyor.
6) Parfenin şeklini almasını istediğiniz kabın içini streç film ile kaplayın.
7) Daha sonra hazırladığınız parfe karışımını kaba aktarın. Büyük bir kapınız yoksa aynı işlemi küçük kaselere paylaştırarak da gerçekleştirebilirsiniz.
8) Üzerlerini de streç filmle kapladığınız tatlıyı, derin dondurucuda 3 saat kadar dondurun.
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