Yılbaşı ruhunu yansıtan enfes lezzet: Kütük pasta tarifi

Yılbaşı sofralarının en çok aranan tatlıları arasında yer alan kütük pasta, Fransız mutfağından dünyaya yayılan klasik bir lezzet. Çikolatalı pandispanyası, yumuşak kreması ve ağaç kütüğünü andıran görünümüyle özellikle yılbaşı gecelerinde tercih ediliyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, misafirlerinize hem şık hem de unutulmaz bir tatlı sunmanızı sağlar. İşte, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kütük pasta tarifi...

KÜTÜK PASTA TARİFİ

Malzemeler

Pandispanya için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Kreması için:

1 paket sıvı krema (200 ml)

1 paket bitter çikolata (80 g)

1 yemek kaşığı tereyağı

Islatmak için:

1 çay bardağı süt

Üzeri için:

Hindistan cevizi, çikolata rendesi veya pudra şekeri (isteğe bağlı)

KÜTÜK PASTA YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Un, kakao, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırın.

Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10–12 dakika pişirin.

Fırından çıkan pandispanyayı sıcak haldeyken yağlı kağıtla birlikte rulo yapın ve soğumaya bırakın.

Sıvı kremayı küçük bir tencerede ısıtın.

İçine doğranmış çikolatayı ve tereyağını ekleyip karıştırarak pürüzsüz bir krema elde edin.

Soğuyan pandispanyayı açın, sütle hafifçe ıslatın ve kremanın bir kısmını sürün.

Tekrar rulo yapın.

Pastanın üzerini kalan çikolatalı kremayla kaplayın.

Çatal yardımıyla çizgiler atarak ağaç kütüğü görünümü oluşturun.

Kütük pastayı servis etmeden önce üzerini pudra şekeriyle hafifçe kaplayarak kar görüntüsü verebilir, kırmızı meyveler veya küçük yılbaşı figürleriyle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!