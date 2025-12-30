Yılbaşı sofralarına renk katan lezzet: Pancarlı kısır tarifi

Yılbaşı sofraları, sadece lezzetleriyle değil görselliğiyle de akıllarda kalır. Mor ve pembe tonları sayesinde sofraya canlılık katan pancarlı kısır, özellikle yılbaşı sofralarında mezeler arasında öne çıkan alternatiflerden biri. Haşlanmış pancarın bulgurla buluştuğu bu tarif, hem sağlıklı hem de doyurucu yapısıyla misafirlerin favorisi olmaya aday. İşte, yılbaşı sofralarına renk katan pancarlı kısır tarifi...

PANCARLI KISIR TARİFİ

Malzemeler:

1,5 su bardağı ince bulgur

1 adet orta boy haşlanmış pancar (rendelenmiş)

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz (damak zevkine göre)

4-5 dal taze soğan (ince doğranmış)

Yarım demet maydanoz

Yarım limonun suyu

PANCARLI KISIR YAPILIŞI

İnce bulguru geniş bir kaseye alın, üzerine sıcak suyu ekleyip üzerini kapatarak 10 dakika şişmeye bırakın.

Bulgurlar yumuşadıktan sonra salça, zeytinyağı ve baharatları ekleyerek güzelce yoğurun.

Rendelenmiş haşlanmış pancarı ekleyin ve rengi tamamen karışana kadar yoğurmaya devam edin.

Nar ekşisi ve limon suyunu ilave edin.

İnce doğranmış taze soğan ve maydanozu ekleyip son kez karıştırın.

Kısırı servis tabağına alarak şekil verin.

Pancarlı kısırı marul yaprakları üzerinde veya nar taneleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Yılbaşı sofrasında et ve tavuk yemeklerinin yanında hafif, ferahlatıcı bir meze olarak mükemmel uyum sağlar.

Afiyet olsun!