Yılbaşı sofrasında bir başyapıt: Fırında ördek tarifi
Yılbaşı sofranızı unutulmaz kılmak için ne hazırlayacağınızı düşünüyorsanız, fırında ördek tam size göre! Hem lezzetiyle hem de görsel şıklığıyla misafirlerinizi büyüleyecek bu tarif, özel günler için mükemmel bir tercih. İşte adım adım yılbaşı sofralarının yıldızı olacak fırında ördek tarifi...
Yılbaşı akşamınızı unutulmaz kılacak bir tarif arıyorsanız, fırında ördek tam size göre! Hem göz kamaştıran sunumuyla hem de nefis lezzetiyle bu özel yemek, sofranızın yıldızı olacak. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle misafirlerinizi hayran bırakmaya hazır olun.
Malzemeler
- 1 adet bütün ördek
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet portakal (dilimlenmiş)
- 1 adet elma (dilimlenmiş)
- 1 tatlı kaşığı bal
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı taze biberiye
- 1 tatlı kaşığı kekik
- Tuz ve karabiber
- 1 çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)
Hazırlık Aşamaları
Ördeği Hazırlayın:
Ördeği iyice yıkayıp kurulayın. İç kısmını ve dışını tuz ve karabiberle ovun. Bu, hem lezzeti artırır hem de yumuşak bir doku sağlar.
Marinasyon:
Tereyağı, zeytinyağı, bal, ezilmiş sarımsak, biberiye ve kekik ile bir karışım hazırlayın. Bu karışımı ördeğin üzerine ve içine sürerek tüm yüzeyine iyice yedirin. Daha yoğun bir lezzet için birkaç saat buzdolabında dinlendirin.
İç Harcı Hazırlayın:
Portakal ve elma dilimlerini ördeğin içine yerleştirin. Bu meyveler, pişirme sırasında ördeğe hafif bir aroma katacaktır.
Fırınlama:
Ördeği bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsinin altına dilerseniz sebzeler (havuç, patates, soğan) ekleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 2-2,5 saat kadar pişirin. Ara ara üzerine tepsideki sosu gezdirerek kurumamasını sağlayın.
Servis:
Ördek kızarıp altın rengini aldığında fırından çıkarın ve 10 dakika dinlenmeye bırakın. Dilimleyerek servis tabağına alın ve yanında portakal dilimleri ya da kızarmış sebzelerle servis edin.
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